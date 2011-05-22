هر کسی برکنار شود سعیدلو و کاشانی مقصرند!/ زد و بندی در لیگ صورت نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در مورد برگزاری همایش مدیریت برنامه ریزی در فوتبال پایه ضمن بیان مطلب فوق افزود: یکی از مهمترین فعالیت‌های فدراسیون فوتبال در همین بخش است. همیشه مردم به ما مراجعه می‌کردند و می‌گفتند اگر بخواهیم فرزندان‌مان را برای استعدادیابی به مرکزی بفرستیم کجا باید مراجعه کنیم. متاسفانه ما هم پاسخ قانع کننده‌ای برای آنها نداشتیم.

وی ادامه داد: هدف ما این است که با تکیه بر این همایش‌ها مدارس فوتبال را براساس استانداردها اداره کنیم تا در رشد و پرورش بازیکنان از یک سو نظارت صورت گیرد و از سوی دیگر مدرسانی را برای پرورش بهتر استعدادها تربیت کنیم. قطعا مدارسی که استانداردها را رعایت کنند مورد حمایت ما هستند.

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه بیش از 70 مقاله در زمینه استعدادیابی به این همایش ارسال شده ادامه داد: امیدوارم بتوانیم از تجربیات بزرگانی همچون کی‌روش و مربیان تیم‌های پایه و پیشکسوتان فوتبال استفاده کرده و آنها را در زمینه رشد استعدادها به کار ببریم.

وی در مورد اینکه آیا نظارت‌های لازم روی تیم‌های پایه وجود دارد، تاکید کرد: درست است تا به حال نظارت خوبی صورت نگرفته اما هدف ما این است که از این به بعد این نظارت‌ها روی مدارس و مدرسان فوتبال بیشتر شود و مدارسی که مورد تایید قرار می‌گیرد توسط فدراسیون و هیئت‌های فوتبال معرفی شوند.

کفاشیان ادامه داد: من نمی‌گویم مدارس فوتبال بدی نداریم. شاید در بعضی از آنها جنبه تجاری بر جنبه آموزشی تاثیر گذاشته باشد اما ما به سرعت کارمان را آغاز و کنترل روی این مدارس را انجام می‌دهیم تا در آینده با رشد بهینه استعدادها در تیم‌های مختلف ملی بر اساس ضوابط بازیکنان انتخاب شوند و جایگاه‌های خودشان را به دست آورند.

وی در بخش دیگر این گفتگو در مورد اعتراض‌های مسئولان باشگاه پاس همدان به دو مسابقه لیگ برتر بین تیم‌های شاهین - نفت و سایپا - سپاهان تاکید کرد: مسئولان باشگاه پاس با من تماس گرفتند و در این خصوص صحبت کردیم. آنها چون تیم‌شان سقوط کرده، نگران بودند بین تیم‌های دیگر زد و بندی صورت گرفته باشد ولی ما نه زد و بند را احساس کردیم و نه چیزی دیدیم و نه مدرکی داریم. به آنها هم تاکید کردیم اگر مستنداتی دارند، ارایه کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد:‌ به نظر من دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر بسیار جدی بود خصوصا دیدار نفت و شاهین. خوشبختانه همه تیم‌ها در این هفته جوانمردانه بازی کردند و تیم‌های سقوط کننده در زمین مشخص شدند. به هر صورت پاس مشکلاتی داشته که نتوانسته است در لیگ برتر بماند ولی این پایان کار نیست و پاسی‌ها باید با سرمایه گذاری به لیگ برتر برگردند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این خصوص که "آیا در مجموع موافق انتقال تیم‌های تهرانی به استان‌های دیگر هستید؟"، اظهار داشت: بهتر است که تیم‌های هر استان خودشان زحمت کشیده و به لیگ برتر بیایند چون هم قدر تیم خود را دانسته و هم خوب حرکت می‌کنند، مانند تراکتورسازی و شاهین.

کفاشیان افزود: در تمام استان‌های ما این ظرفیت وجود دارد که تیم لیگ برتری داشته باشیم. در همدان هم این ظرفیت وجود داشت و مردم و مسئولان استان در این خصوص زحمت کشیدند و مانند شهرهای دیگر که تیم‌های تهرانی به آنجام منتقل شدند مسئولان این استان نسبت به تیم‌شان زیاد بی‌تفاوت نبودند. شاید پاسی‌ها نیاز به بازسازی داشتند و سقوط به لیگ دسته اول می‌تواند به بازسازی این تیم کمک کند.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد اعتراض مسئولان تیم پیام و امکان تحصن هواداران این تیم مقابل فدراسیون فوتبال افزود: پیام از یک سال گذشته طلبکارانی داشت و به همین دلیل کمیته انضباطی اسفندماه تصمیم گرفت سه امتیاز از این تیم کم کند و پس از آن پیگیری جدی صورت نگرفت. دوست داشتیم به پیام کمک کنیم اما کسی در مورد این حکم نامه‌ای به فدراسیون فوتبال نداد.

وی افزود: نامه مسئولان پیام در این خصوص بود که تا پایان لیگ بدهی‌های خود را تسویه می کنند اما آنها خودشان در یک بازی شرکت نکردند و سه امتیاز از دست دادند و پس از اینکه این سه امتیاز هم از آنان کم شد به تکاپو افتادند. ما همچنان برای مسئولان باشگاه پیام احترام قائلیم و گفتیم اگر مدرک جدیدی دارید ارائه کنید اما چیز جدید ارایه نشده. ما دوست داشتیم با پیامی ها همکاری کنیم اما باید مقررات را هم رعایت کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا جواد نکونام به دلیل تنبیه انضباطی به اردوی اخیر تیم ملی دعوت نشده است؟"، تاکید کرد:‌اصلا چنین چیزی صحبت ندارد. من با جواد نکونام ارتباط خوبی دارم. او کاپیتان تیم ملی است و هر چند وقت یکبار هم با من تماس می گیرد او نشان داه نگران تیم ملی است و چنین بحثی صحت ندارد.

حسینی مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت که کارلوس کی‌روش شب گذشته مصاحبه‌ای انجام داده و اعلام کرده دلیل دعوت نشدن جواد نکونام به خاطر بازی حساس تیم اوساسونا در هفته پایانی لالیگا بوده است.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در مورد وضعیت تیم ملی فوتسال هم تاکید کرد:‌ این تیم با همان کادر فنی به چین می رود و مسئولیت ملی پوشان فوتسال برعهده صانعی است تا زمانی که سرمربی تیم ملی مشخص شود، البته در حال بررسی گزینه‌های داخلی و خارجی هستیم تا در این خصوص تصمیم گیری کنیم.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر که آیا قبول دارید مسئولان بالاتر از فدراسیون مانع عقد قرارداد رسمی شمس با این فدراسیون شده‌اند، گفت: از این به بعد هر کس را عوض کردیم می گوییم تقصیر سعیدلو و کاشانی بوده است.

کفاشیان در پایان گفت: ما طی تفاهم نامه‌ای که با سرمربی تیم ملی که حرفه‌ای است می بندیم به این مسئله اشاره می‌کنیم که صحبت‌هایش با نظر و اصول فدراسیون منطبق باشد. اما این مسئله چندین بار توسط حسین شمس رعایت نشد.