آسیب دیدگی های اندیور جزئی است/ آمادگی برای آخرین فرود

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفته گذشته مهندسان و مدیران آخرین ماموریت اندیور توانستند 6 تا هفت منطقه از لایه محافظت حرارتی که دچار آسیب دیدگی خفیفی شده بودند را بررسی کنند. به نظر می آید این آسیبها در اثر برخورد ذرات معلق از قبیل یخ و فوم عایقی که در زمان پرتاب شاتل به بیرون پرتاب می شوند، با بدنه شاتل به وجود آمده باشند.

تصاویر کدری که از آسیب دیدگی هفتم بر روی دو عدد از سفالهای سیستم محافظت حرارتی شاتل به ثبت رسیده بود قابل بررسی نبودند و از این رو ناسا از فضانوردان درخواست کرد با استفاده از دوربین و حسگرهایی که بر روی بازوی روباتیک ایستگاه نصب شده بودند، نگاه نزدیک تری به این آسیب دیدگی بیاندازند. این خراش خوردگی ابعادی برابر 6.17 سانتیمتر در 7.49 سانتیمتر در 2.26 سانتیمتر دارد.

با استفاده از این تصاویر متخصصان در ناسا مدلی سه بعدی از این سفالهای آسیب دیده را خلق کرده و پس از بررسی آن به این نتیجه رسیدند که آسیب دیدگی موجود چندان جدی نیست و اندیور می تواند در نهایت امنیت بر روی زمین فرود بیاید.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، این آخرین پرواز شاتل اندیور است که در روز شنبه به پایان خواهد رسید. فضانوردان در این ماموریت شاتل ابزار آزمایشگاهی دو میلیارد دلاری را به ایستگاه فضایی انتقال داده اند.