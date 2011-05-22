همایش بین المللی سرمایه گذاری در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی با سرمایه گذاران صنعت گردشگری گفت: همایش بین المللی سرمایه گذاری آذربایجان شرقی با همت ستاد سرمایه گذاری استان چهار و پنج تیرماه سال جاری در تبریز برگزار خواهد شد که از لحاظ لزوم جذب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آذربایجان شرقی، همایشی مهم و تاثیر گذار به شمار می رود.

وی از حضورفعال این سازمان میراث فرهنگی با مشارکت سرمایه گذاران و فعالان عرصه صنعت گردشگری در همایش بین المللی سرمایه گذاری استان خبر داد.

محمدی با تاکید بر اهمیت توسعه سرمایه گذاری در استان اظهار کرد: وجود آثار و بناهای متعدد تاریخی، برخورداری از جاذبه های طبیعی و اقلیمی، وجود 63 رشته صنایع دستی منحصر به فرد و ویژه از ابزارهایی هستند که جذب گردشگران را تضمین و آذربایجان شرقی را به یکی از قطب های مهم گردشگری مبدل می کنند .

تراب محمدی اضافه کرد: بدون شک این ابزارها به تنهایی برای ادامه این روند و حفظ آمار ورود گردشگران به استان کافی نبوده و در کنار این، تامین تاسیسات و امکانات رفاهی مورد نیاز گردشگران اعم از داخلی و خارجی نقش مهم و اساسی دارد و تامین تاسیسات ممکن نیست مگر اینکه سرمایه گذاران در این حیطه حضور فعال داشته باشند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی حوزه های توریسم سلامت، مرمت خانه های تاریخی وبهره برداری از آنها به عنوان اماکن توریستی را به عنوان حوزه های مناسب برای سرمایه گذاری عنوان کرد .

محمدی اظهار داشت: سازمان با پرداخت یارانه چون پرداخت هشت درصد از قسط وام های دریافت شده توسط سرمایه گذاران، ایجاد معافیت مالیاتی، کاهش عوارض ساختمانی، اخذ آسان مجوز های لازم، کوتاه کردن مراحل اداری، تهیه بسته سرمایه گذاری و تسهیلاتی از این دست، سعی در ترغیب بیشتر سرمایه گذاران دارد.

تراب محمدی تاکید کرد: حضور فعال سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در همایش سرمایه گذاری استان نیز حرکتی در جهت توجیه سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری خواهد بود و تلاش می کنیم سرمایه گذاران به این باور برسند که با سرمایه گذاری در حوزه های مربوط به میراث فرهنگی از لحاظ برگشت سرمایه به نتایج خوب و قابل قبولی خواهند رسید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در ادامه گفت: در این همایش سرمایه گذارانی از اقصی نقاط دنیا شرکت خواهند داشت و تمام کسانی که طرحی برای سرمایه گذاری دارند می توانند با شرکت در این همایش همکاران خود را برای اجرایی کردن طرح ها انتخاب و شروع به کار کنند.

گفتنی است تراب محمدی در جلسه ای با حضور بیش از 50 سرمایه گذار عرصه گردشگری و میراث فرهنگی نیز از سرمایه گذاران خواست تا طرح های جامع خود را در قالب پکیج و مطابق با فرمت اعلام شده به سازمان ارائه دهند.