23 برنامه فرهنگی به مناسبت سالروز ارتحال امام (ره) برگزار می شود

حجت الاسلام محمدباقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این برنامه ها شامل سوگواری حضرت امام (ره) نمایشگاه عکس و پوستر، برپایی نمایشگاه خوشنویسی از اشعار و بیانان بنیانگذار جمهوری اسلامی، عصر شعر در سوگ خورشید و مسابقات کتابخوانی از وصیتنامه امام (ره) است.

وی، اعزام هنرمندان به مرقد مطهر حضرت امام (ره)، نمایشگاه هنرهای تجسمی، مراسم هجر آفتاب و برگزاری مراسم 15 خرداد را از دیگر برنامه های سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) هشت نمایشگاه هنرهای تجسمی در شهرهای مختلف آذربایجان غربی برگزار می شود.

حجت الاسلام کریمی ادامه داد: این برنامه های فرهنگی در مجتمع های فرهنگی و هنری، سالن های نمایش، مساجد و سینماهای شهرهای سلماس، ارومیه، مهاباد، چالدران، تکاب، خوی، پیرانشهر، سردشت،شاهین دژ، چایپاره، بوکان، ماکو، پلدشت، شوط و اشنویه برگزار می شود.

وی برگزاری برنامه های مشترک با سپاه پاسداران، شهرداری ها و فرمانداری های شهرهای تابعه آذربایجان غربی را از دیگر برنامه های ایام ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) در این استان اعلام کرد.