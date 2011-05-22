  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

در آذربایجان غربی/

23 برنامه فرهنگی به مناسبت سالروز ارتحال امام (ره) برگزار می شود

23 برنامه فرهنگی به مناسبت سالروز ارتحال امام (ره) برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی گفت: 23 برنامه فرهنگی و هنری به مناسبت سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت قیام 15 خرداد در سطح شهرهای استان برگزار می شود.

حجت الاسلام محمدباقر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این برنامه ها شامل سوگواری حضرت امام (ره) نمایشگاه عکس و پوستر، برپایی نمایشگاه خوشنویسی از اشعار و بیانان بنیانگذار جمهوری اسلامی، عصر شعر در سوگ خورشید و مسابقات کتابخوانی از وصیتنامه امام (ره) است.

وی، اعزام هنرمندان به مرقد مطهر حضرت امام (ره)، نمایشگاه هنرهای تجسمی، مراسم هجر آفتاب و برگزاری مراسم 15 خرداد را از دیگر برنامه های سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ذکر کرد و گفت: به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) هشت نمایشگاه هنرهای تجسمی در شهرهای مختلف آذربایجان غربی برگزار می شود.

حجت الاسلام کریمی ادامه داد: این برنامه های فرهنگی در مجتمع های فرهنگی و هنری، سالن های نمایش، مساجد و سینماهای شهرهای سلماس، ارومیه، مهاباد، چالدران، تکاب، خوی، پیرانشهر، سردشت،شاهین دژ، چایپاره، بوکان، ماکو، پلدشت، شوط و اشنویه برگزار می شود.

وی برگزاری برنامه های مشترک با سپاه پاسداران، شهرداری ها و فرمانداری های شهرهای تابعه آذربایجان غربی را از دیگر برنامه های ایام ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) در این استان اعلام کرد.

کد مطلب 1317570

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها