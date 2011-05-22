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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

مجلس افزایش توان اعتبار دهی بانک‌ها مخالفت کرد

مجلس افزایش توان اعتبار دهی بانک‌ها مخالفت کرد

مجلس با کلیات طرحی مخالفت کرد که در صورت تصویب مقرر می‌شد از محل درآمدهای نفتی مازاد بر قیمت پیش‌بینی شده در بودجه پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی طی 3 سال 10 میلیارد دلار به بانک های دولتی اختصاص داده شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی کلیات طرح افزایش توان اعتبار دهی بانک ها با هدف حمایت از تولید را در دستور کار داشتند.

این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده بود اما نمایندگان پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 127 رای مخالف، 30 رای موافق و 17 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر با کلیات این طرح مخالفت کردند.

الیاس نادران، احمد توکلی نمایندگان تهران و مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به عنوان مخالف، هادی قوامی نماینده اسفراین، یوسف نجفی نماینده مراغه و علی ادیانی راد نماینده قائم شهر در موافقت با این طرح صحبت کردند.

اظهارات موافقان و مخالفان با طرح مذکور متعاقبا منتشر می شود.

کد مطلب 1317571

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