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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

مدیران ایلام برای جذب اعتبارات ملی بیشتر تلاش کنند

مدیران ایلام برای جذب اعتبارات ملی بیشتر تلاش کنند

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: مدیران استانی برای جذب اعتبارات ملی جهت انجام پروژه ها تلاش بیشتری انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور پولادی ضمن بیان سیمای کلان بودجه 90 و تشریح قانون بودجه 90 از مدیران استانی خواست برای جذب اعتبارات ملی جهت انجام پروژه ها تلاش بیشتری انجام دهند.

وی ادامه داد: مدیران نسبت به اخذ مجوز قانونی پروژه های مصوب هیئت دولت پیگیری و نتیجه را به نمایندگان برای پیگیریهای لازم اعلام کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در ادامه از عدم اقدام عملی در راستای رفع مشکل فرودگاه ایلام اعم از سیستم ناوبری و جابجایی آنتن رادیویی صداوسیما انتقاد کرد و از مسئولان خواست به سرعت اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

رئیس کمیته راه و ترابری مجلس همچنین از ممانعت در راستای اجرای واریانت جدید محور ایلام - سرابله در راستای اجرای بزرگراه ایلام - سرابله توسط دستگاه های دولتی در استان ایلام انتقاد و این نوع برخوردها را مانع توسعه استان دانست و از مدیران خواست نگاه فرابخشی و جامع به استان داشته باشند و با تعامل و همکاری در انجام به موقع پروژه ها مشارکت کنند.

کد مطلب 1317572

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