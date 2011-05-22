مدیران ایلام برای جذب اعتبارات ملی بیشتر تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور پولادی ضمن بیان سیمای کلان بودجه 90 و تشریح قانون بودجه 90 از مدیران استانی خواست برای جذب اعتبارات ملی جهت انجام پروژه ها تلاش بیشتری انجام دهند.

وی ادامه داد: مدیران نسبت به اخذ مجوز قانونی پروژه های مصوب هیئت دولت پیگیری و نتیجه را به نمایندگان برای پیگیریهای لازم اعلام کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام در ادامه از عدم اقدام عملی در راستای رفع مشکل فرودگاه ایلام اعم از سیستم ناوبری و جابجایی آنتن رادیویی صداوسیما انتقاد کرد و از مسئولان خواست به سرعت اقدام و نتیجه را اعلام کنند.

رئیس کمیته راه و ترابری مجلس همچنین از ممانعت در راستای اجرای واریانت جدید محور ایلام - سرابله در راستای اجرای بزرگراه ایلام - سرابله توسط دستگاه های دولتی در استان ایلام انتقاد و این نوع برخوردها را مانع توسعه استان دانست و از مدیران خواست نگاه فرابخشی و جامع به استان داشته باشند و با تعامل و همکاری در انجام به موقع پروژه ها مشارکت کنند.