به گزارش خبرنگار مهر؛ هر چند که خرید عروسی برای داماد و عروس یکی از سنت های مسلمانان و ایرانیان محسوب می شود اما دستور اسلام و سنت پیامبر اکرم (ص) برگزاری ازدواج های آسان و ساده است و بر آن تأکید شده تا جایی که پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرمایند: هر که برای خدا ازدواج کند و برای خدا کسی را به ازدواج دیگری درآورد، سزاوار ولایت و دوستی خداست.
اما در حال حاضر خرید طلا برای عروس و داماد به یک معضل تبدیل شده به طوری که در این میان برخی این خرید را صحنه تفاخر و چشم و همچشمی قرار می دهند. خریدن ساعت طلا برای عروس و داماد، حلقه های پرنگین و گردنبدهای خاص معیار فرهنگی خانواده شده است!
اصرار خانواده دختر نیز برای این تفاخر به جایی رسیده که به طور کلی از اصل این موضوع که پوشیدن طلا، مثل آویختن زنجیر طلا به گردن و بستن ساعت مچى طلا به دست و عینک طلا گذاشتن و انگشتر طلا به دست کردن و مانند اینها بر مرد حرام، و نماز خواندن با آنها باطل است را فراموش کرده و برای رسیدن به آن جایگاه تفاخر هزینه های مادی و معنوی زیادی می کنند.
در احکام استفتا این مساله آمده است:
آیت الله خامنه ای: استفاده طلا برای مردان جایز نیست و همچنین خرید و فروش آن به این غرض جایز نمیباشد.
آیت الله سیستانی: جایز نیست.
آیت الله مکارم شیرازی: زینت به طلا براى مردان به هر رنگى که باشد (حتى طلاى سفید) جایز نیست و نماز خواندن با آن باطل است، ولى استفاده از پلاتین که فلز دیگرى است، اشکالى ندارد.
آیت الله وحید خراسانی: پوشیدن طلا، مثل آویختن زنجیر طلا به گردن و بستن ساعت مچى طلا به دست و عینک طلا گذاشتن و انگشتر طلا به دست کردن و مانند اینها بر مرد حرام، و نماز خواندن با آنها باطل است، ولى براى زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. خرید ساعت جیبی طلا و استفاده از آن مانعی ندارد. و اگر ساعت مچی طلا را می شود استفاده حلال از آن ببرند، مثل این که زن به دستش ببندد چنانچه به کسی که در حرام مصرف می کند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کند، معامله آن حرام و باطل است. ولی اگر به این قص نفروشد و فقط بداند که مشتری آن را در حرام مصرف می کند معامله اشکال ندارد. ولی چنانچه ساعت مچی طلای مردانه استفاده حلال ندارد، معامله آن حرام و باطل است.
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