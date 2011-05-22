به گزارش خبرنگار مهر؛ هر چند که خرید عروسی برای داماد و عروس یکی از سنت های مسلمانان و ایرانیان محسوب می شود اما دستور اسلام و سنت پیامبر اکرم (ص) برگزاری ازدواج های آسان و ساده است و بر آن تأکید شده تا جایی که پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرمایند: هر که برای خدا ازدواج کند و برای خدا کسی را به ازدواج دیگری درآورد، سزاوار ولایت و دوستی خداست.



اما در حال حاضر خرید طلا برای عروس و داماد به یک معضل تبدیل شده به طوری که در این میان برخی این خرید را صحنه تفاخر و چشم و هم‌چشمی قرار می دهند. خریدن ساعت طلا برای عروس و داماد، حلقه های پرنگین و گردنبدهای خاص معیار فرهنگی خانواده شده است!

اصرار خانواده دختر نیز برای این تفاخر به جایی رسیده که به طور کلی از اصل این موضوع که پوشیدن طلا، مثل آویختن زنجیر طلا به گردن و بستن ساعت مچى طلا به دست و عینک طلا گذاشتن و انگشتر طلا به دست کردن و مانند اینها بر مرد حرام، و نماز خواندن با آنها باطل است را فراموش کرده و برای رسیدن به آن جایگاه تفاخر هزینه های مادی و معنوی زیادی می کنند.

در احکام استفتا این مساله آمده است:

آیت الله خامنه ای: استفاده طلا برای مردان جایز نیست و همچنین خرید و فروش آن به این غرض جایز نمی‌باشد.

آیت الله سیستانی: جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی: زینت به طلا براى مردان به هر رنگى که باشد (حتى طلاى سفید) جایز نیست و نماز خواندن با آن باطل است، ولى استفاده از پلاتین که فلز دیگرى است، اشکالى ندارد.

آیت الله وحید خراسانی: پوشیدن طلا، مثل آویختن زنجیر طلا به گردن و بستن ساعت مچى طلا به دست و عینک طلا گذاشتن و انگشتر طلا به دست کردن و مانند اینها بر مرد حرام، و نماز خواندن با آنها باطل است، ولى براى زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. خرید ساعت جیبی طلا و استفاده از آن مانعی ندارد. و اگر ساعت مچی طلا را می شود استفاده حلال از آن ببرند، مثل این که زن به دستش ببندد چنانچه به کسی که در حرام مصرف می کند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کند، معامله آن حرام و باطل است. ولی اگر به این قص نفروشد و فقط بداند که مشتری آن را در حرام مصرف می کند معامله اشکال ندارد. ولی چنانچه ساعت مچی طلای مردانه استفاده حلال ندارد، معامله آن حرام و باطل است.

در طلافروشی های بازار و خیابان کریمخان تهران کمترین هزینه برای سرویس طلای عروس دو میلیون تومان است اما برای بیشترین سقفی وجود ندارد!

یکی از فروشندگان می گوید: متاسفانه خانواده عروس و داماد دیگر حاضر به خرید حلقه های با قیمت پایین نیستند و گاهی پیش آمده که در همین طلافروشی دعوا بر سر قیمت شده است.

وی می افزاید: در یکسال اخیر کمترین هزینه ای که برای حلقه جفت پرداخت شده یک میلیون تومان است در صورتی که پیش از این دختران و پسران دم بخت به حلقه های 120 تا 150 تومانی هم راضی بودند.

وی در پاسخ به این سئوال که بیشترین هزینه تاکنون برای خرید حلقه چقدر بوده؛ بیان داشت که در سال گذشته 15 میلیون تومان بوده است.

این صراف می گوید: سرویس طلا بسته به نوع آن (طلای سفید، یزدی و ایتالیایی و دیگر اقلام) قیمت های متفاوتی را به خود اختصاص می دهد البته نوع جواهرات و نگین هایی که در طلای مربوطه به کار می رود متفاوت است.

وی ادامه می دهد: کمترین هزینه برای سرویس طلا هم اکنون دو میلیون تومان است و گاهی تا 50 میلیون هم می رسد.

حال باید پرسید این همه هزینه برای شروع زندگی چه مفهومی دارد؟ آیا باید اجازه دهیم که اجرای رسم و رسومات به بیراهه رود و برای ما به دردسری بزرگ تبدیل شود که تا آخر عمر گریبان مردمان این سرزمین را بگیرد؟! به راستی کدام عقل و منطق، هزینه های سرسام آور ازدواج برای آغاز زندگی زوج های جوان را می پسندد؟

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گزارش: زینب کریمیان