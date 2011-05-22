نمایشگاه نقاشی "نگاهی به هنر معاصر نیشابور" بر پا شد

مسئول نگارخانه کمال الملک اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور، اظهار داشت: در آستانه ولادت با سعادت حضرت فاطمه مرضیه (س) و امام خمینی (ره) نمایشگاه نقاشی منحصر به فردی را از یک بانوی هنرمند نیشابوری برپا کرده ایم که تاکنون در سطح استان در هیچ شهرستانی برگزار نشده است و نیشابور در این زمینه پیشگام است.

حمید رضا آتشی گفت: نمایشگاه نقاشی "نگاهی به هنر معاصر نیشابور" آثار بانوی هنرمند فرزانه خرمی است که تعداد 38 اثر با تکنیک مداد و سیاه قلم به سبک رئالیسم در معرض دید عموم علاقمندان قراردارد.

آتشی به وی‍‍‍ژگی خاص این نمایشگاه اشاره کرد و بیان داشت: در این نمایشگاه منحصر به فرد نمای چهره جمعی از هنرمندان و نام آوران معاصر نیشابوری که در قید حیاتند و یا فوت کرده اند، به تصویر کشیده شده است.

وی گفت: در این نمایشگاه که نخستین نمایشگاه انفرادی این بانوی هنرمند نیشابوری است هیچگونه کار کپی وجود ندارد و به زمینه های بکر پرداخته شده است و این نمایشگاه تجربه ای نو در این زمینه است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه نقاشی "نگاهی به هنر معاصر نیشابور" از 31 اردیبهشت لغایت 5 خرداد دایر است.