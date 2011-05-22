40 عکس به نمایشگاه سوگواره لحظه های عاشورایی مشهد راه یافت

مسعود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: 23 تیر ماه هم زمان با ولادت حضرت علی اکبر (ع) سومین سوگواره لحظه های عاشورایی در مشهد به کار خود پایان می دهد.

وی افزود: در این دوره چهار هزار و 910 اثر در بخش عکس از 505 شرکت‌کننده به دبیرخانه سوگواره ارسال شد که هیئت داوران متشکل از اسعد نقشبندی، سید عباس میرهاشمی، کیارنگ علایی، سید مجتبی خاتمی و محمد رضا چای‌فروش از این تعداد 40 اثر را برای حضور در نمایشگاه برگزیدند.

زارعیان با بیان اینکه رویکرد داوران در داوری آثار رسیده نوآوری، نگاه نو به حادثه عاشورا، فرهنگ حسینی و عزاداری مردم است، تصریح کرد: سوگواره لحظه‌های عاشورایی فقط یک فعالیت سفارشی نیست، بلکه برای جریان‌سازی در عرصه هنرهای عاشورایی به وجود آمده و این تفاوت را می‌توان در شیوه و نگاه متفاوت داوران و سخت گیری ایشان برای رسیدن به آثار خلاقانه و اندیشه مدار مشاهده کرد.

وی بیان کرد: از میان 40 عکس راه یافته به نمایشگاه، سه عکاس حائز رتبه اول تا سوم می شود و از چهار نفر نیز تقدیر به عمل می آید.

سومین سوگواره لحظه های عاشورایی در رشته های عکس، فیلم و فیلم نامه، تیرماه سال جاری در مشهد برگزار می شود.



