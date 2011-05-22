سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: رشته‌هایی که ظرفیت فارغ التحصیلان بیکار در آنها زیاد است را شناسایی می‌کنیم البته عمدتاً این وضعیت در رشته‌های علوم انسانی مشاهده می‌شود رشته‌های روانشناسی، علوم اجتماعی و حقوق جزو این رشته‌ها هستند.

دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی از کسب آمار دقیق از مرکز آمار ایران درباره تعداد فارغ التحصیلان بیکار خبر داد و گفت: در صدد هستیم آمار دقیق‌تری از مرکز آمار ایران درباره تعداد فارغ التحصیلان بیکار و یا افرادی که در رشته تحصیلی‌شان شاغل به کار نیستند کسب کنیم.

قدیمی خاطرنشان کرد: اطلاع از آمار دقیق فارغ التحصیلان بیکار یا افرادی که در عرصه‌ای متفاوت با رشته تحصیلی‌شان در حال فعالیت هستند می‌تواند داده مناسبی برای شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی باشد تا بتوانیم بر اساس آن برای توسعه رشته‌های جدید دانشگاهی برنامه‌ریزی کنیم.

وی افزود: اگر بتوانیم رشته‌های دانشگاهی کارآمد و پاسخگوی نیاز جامعه را طراحی و راه اندازی کنیم حتما می‌توانیم ظرفیت‌های مازاد را به این سمت سوق دهیم.