نمايشنامه نويسان بانو در فرهنگسراي بانو جمع مي شوند

دفتر امور بانوان سازمان فرهنگي ، هنري شهرداري تهران به متظور ارتقاء سطح كيفي نمايشنامه نويسي ، اولين نشست نمايشنامه نويسان منتخب جشنواره تئاتر بانوان را دوم آذر ماه 83 ساعت 14 در فرهنگسراي بانو برگزار مي كند.

به گزارش "مهر" به نقل از روابط عمومي دفتر امور بانوان در اين نشست كه با هماهنگي دبير خانه جشنواره تئاتر بانوان برگزار مي شود، چهر هاي برجسته عرصه نمايش و برگزيدگان چهار مين جشنواره تئاتر بانوان ،چشم انداز آينده تئاتر بانوان و چگونگي خلق آثار برتر رابراي جشنواره هاي آتي را به تصوير مي كشند.

قابل ذكر است، دفتر امور بانوان چهار مين جشنواره تئاتر بانوان را مرداد ماه سال 83 برگزار نمود.