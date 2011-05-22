فرودگاه طبس زیان می ‌دهد/ روشنایی فرودگاه در انتظار اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر در طبس، طرحهای بهسازی در فرودگاه طبس با شرایط فعلی حاکم در این فرودگاه بسیار ضرروی به نظر می رسد زیرا بسیاری از مشکلات فعلی این فرودگاه سبب شده تا به شایستگی یک فرودگاه امکان بهره برداری از این فضا موجود نباشد.

هزینه های بالا، درآمد اندک، غیراستاندارد بودن بسیاری از سیستمها از جمله سیستم روشنایی، ضعف در محوطه سازی و ... همه و همه سبب شده تا فرودگاه طبس در گمنامی بسر برد.

این شرایط در حالی بر فرودگاه طبس حاکم است که این شهرستان در دل کویر واقع شده و با مراکز استانهای اطراف خود به طور میانگین بین 300 تا هزار کیلومتر فاصله دارد به نحوی که فاصله آن تا مرکز استان یزد 340 کیلومتر است.

از سوی دیگر طبس سرشار از ذخایر معدنی است و در تولید بسیاری از محصولات معدنی نیز یک قطب در منطقه شرق کشور به شمار می رود با این حال از مزیت راه هوایی که یکی از زیرساختهای اصلی توسعه به شمار می رود، بهره چندانی نبرده است.

رئیس فرودگاه طبس در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم ‌اکنون سیستم روشنایی فرودگاه طبس غیراستاندارد است و برای بهسازی آن به حدود 1.5 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.



در صورت تامین اعتبار و راه اندازی سیستم روشنایی فرودگاه طبس، امکان برقراری پرواز در طول 24 ساعت در طبس امکانپذیر خواهد شد رئیس فرودگاه طبس

کمال دهقان منشادی اظهار داشت: پروژه بهسازی روشنایی باند فرودگاه طبس بسیار مهم و تاثیرگذار است و در صورت اجرای این پروژه، امکان برقراری پرواز در طول 24 ساعت در فرودگاه طبس امکانپذیر خواهد شد.

وی ادامه داد: سیستم روشنایی که از قبل در فرودگاه طبس وجود داشته اندکی بهسازی شده اما متاسفانه همچنان غیراستاندارد است.

رئیس فرودگاه طبس عنوان کرد: پروژه بهسازی روشنایی باند فرودگاه طبس بسیار سنگین و نیازمند اعتبار بالایی است، که مبلغ دقیق هزینه این پروژه از سوی گروه کارشناسی مربوطه تعیین خواهد شد، اما برخی فرودگاه‌ های دیگر کشور برای اجرای پروژه‌ هایی مشابه حدود 15 میلیارد ریال هزینه کرده‌ اند.

وی با اشاره به اینکه سیستم مالی فرودگاه ‌ها به صورت درآمد - هزینه است، افزود: هم‌ اکنون فرودگاه طبس با دارا بودن هزینه های بالا به ویژه در بخش نگهداری، هیچگونه درآمدی ندارد که بر همین اساس لازم است برای اجرای پروژه بهسازی روشنایی باند فرودگاه طبس، از محل منابع مالی شهرستانی نیز مساعدت شود زیرا در غیر این صورت اجرای این پروژه سنگین ممکن نخواهد بود.

محوطه سازی فرودگاه طبس سه ماه دیگر تمام می شود

دهقان منشادی بیان داشت: محوطه‌ سازی فرودگاه طبس و بهسازی بلوار ورودی و خروجی این فرودگاه نیز در دست اجراست و چنانچه مشکلی در تامین اعتبار آن در آینده ایجاد نشود، حداکثر ظرف سه ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: پروژه دیوار عملیاتی با طول حدود 500 متر نیز در فرودگاه طبس در حال اجراست که هم ‌اکنون از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

رئیس فرودگاه طبس یادآور شد: برای احداث دیوار عملیاتی فرودگاه طبس، حدود 350 میلیون ریال هزینه خواهد شد که وظیفه این دیوار جدا کردن قسمت ایرساید از لندساید فرودگاه طبس است.

وی با بیان اینکه در اسفند ماه سال گذشته به دلیل مشکلات ناوگانی هواپیمایی تابان، پرواز طبس - تهران متوقف شد، گفت: از طریق رایزنی و هماهنگی صورت گرفته با شرکت هواپیمایی هسا، پرواز طبس - تهران - اصفهان برقرار شد.



پرواز تهران به طبس برای مدتی متوقف شد اما هم اکنون پرواز طبس - تهران - اصفهان راه اندازی شده و مذاکرات اولیه برای راه اندازی پرواز طبس به مشهد نیز انجام شده است دهقان منشادی

کمال دهقان منشادی اضافه کرد: پرواز طبس - تهران - اصفهان هر هفته در روزهای یکشنبه و سه‌ شنبه انجام می ‌شود که هزینه بلیط طبس - تهران مبلغ 560 هزار ریال و طبس - اصفهان حدود یک میلیون ریال است.

وی اظهار داشت: هم‌ اکنون در حال پیگیری برای برقراری پرواز طبس - مشهد هستیم که مذاکرات اولیه در این زمینه انجام شده است و احتمالا در آینده نزدیک به نتیجه خواهد رسید.

وی در مورد ویژگی ‌های محیطی فرودگاه طبس گفت: فرودگاه طبس با مساحت 681 هکتار از نیمه دوم سال 1374 عملیاتی شده و پذیرای هواپیماهای بدنه متوسط و بدنه کوچک است.

رئیس فرودگاه طبس اظهار داشت: باند این فرودگاه دارای سه هزار متر طول و 45 متر عرض از نوع آسفالت روسازی شده است و پارکینگ این فرودگاه نیز برای پارک چهار هواپیما آماده است.

البته فرودگاه طبس در بسیاری موارد نیز در زمره فرودگاه های منحصر به فرد کشور به شمار می رود اما تا زمانی که امکان بهره برداری کامل از این ظرفیتها و درآمدزایی برای شهرستان طبس وجود نداشته باشد، عملا ویژگی ها کارآمد نخواهد بود.