به گزارش خبرنگار مهر، داوود میرباقری، کارگردان مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" درباره پخش شدن صحنه‌های حضرت ابوالفضل (ع) توضیح داد: تاکنون کسی در این باره به ما پاسخ نداده است. نقطه اوج سریال صحنه‌های حضرت ابوالفضل (ع) بود، اما در حال حاضر به دلیل تصمیم مدیران صدا و سیما این صحنه‌ها پخش نمی‌شود؛ چرا که یکی از مراجع اطلاعیه‌ای صادر کرده و صحبت‌هایی در این باره کرده است. در این شرایط نمی‌توانم این مشکل را حل کنم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا خودتان اعتقاد دارید به اینکه این صحنه‌ها پخش شود، توضیح داد: اگر اعتقاد نداشتم که نمی‌ساختم. برای ضبط صحنه‌های حضرت ابوالفضل (ع) زحمت زیادی کشید، حتی برای 20 تا 30 ثانیه یک ماه زمان برد. در طول ساخت مجموعه "مختارنامه" کسی به ما نگفت که این صحنه‌ها را نسازیم و حالا در این شرایط قرار گرفته‌ایم. متاسفانه مذاکرات ما هیچ نتیجه‌ای نداشته است و فکر نمی‌کنم اتفاقی هم بیفتد.

امین زندگانی در ادامه صحبت میرباقری گفت: باید محدودیت‌ها در ذهن‌مان را کنار بگذاریم. نباید نگران این عظمت باشیم، بلکه باید به این فکر کنیم که صحنه‌های تصویر شده بخشی از این عظمت‌ است.

داوود میرباقری درباره اینکه موسیقی متن سریال "مختارنامه" با نظر او ساخته شده، توضیح داد: بله. با نظر من ساخته شده است. تمام بخش‌های این سریال را خودم کنترل کردم. آقای توسلی شش بار موسیقی متن را ساخت تا اینکه رضایت دادم. البته سریال "مختارنامه" سنگین است و احساس کردم باید یک نیروی کمکی برای توسلی بیاورم، به دلیل اینکه در برخی صحنه‌ها احساس کردم در موسیقی متن بی‌توجهی شده است. به همین دلیل آقای بهزاد عبدی را برای کمک به او آوردم.

وی ادامه داد: به نظرم موسیقی متن در این چند قسمت خیلی بهتر شده و بیشتر روی جزئیات تمرکز شده است. در مجموع از همکاری توسلی و عبدی راضی هستم.

این کارگردان در پاسخ به این سئوال که چرا در این مجموعه از دیالوگ‌های امروزی و ضرب‌المثل‌های ایرانی برای شخصیت‌های عرب استفاده کرده، توضیح داد: اگر قرار بود واقع‌گرایی کنم که باید شخصیت‌های عرب، عربی صحبت می‌کردند. اگر قرار است منطق را کنار بگذاریم پس استفاده از ضرب‌المثل‌های ایرانی چه ایرادی دارد. ما منطق رئالیسم را باید فراموش کنیم. از سوی دیگر این یک تمهید بود تا مخاطبان با کار ارتباط برقرار کنند.

زندگانی ادامه داد: این گاف نیست، بلکه روایت میرباقری است. در سریال "معصومیت از دست رفته" هم از جملات به روز استفاده می‌شد. در واقع میرباقری این ادبیات را قرار داده است تا زبان تاثیرگذارتر باشد و این اتفاق آگاهانه صورت گرفته است.

میرباقری در پاسخ به این سئوال که آیا امیر توسلی برای ساخت موسیقی "مختارنامه" از فیلم "محمد رسول الله" الهام گرفته است؟ توضیح داد: این سئوال را باید موزیسین سریال پاسخ بدهد، اما می‌دانم که چنین تاثیری از این فیلم که به آن اشاره کردید نگرفته است.

بازیگر نقش مسلم هم اشاره کرد: بهتر است وقتی کاری به هنرمندان سپرده می‌شود به آنها اعتماد کنید. در پایان جلسه هدایایی از سوی یکی از معاونان دانشگاه امیرکبیر به مهمانان اهدا شد.