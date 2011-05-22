برپایی نخستین نقالی شاهنامه در گرگان پس از 50 سال

به گزارش خبرنگار مهر، محسن میرزا علی مرشد هنرمند نقال جوان کشور که اجدادش از زمان شاه عباس اسماعیلی نقالی می کردند درمحوطه آزاد کاخ موزه گرگان در پارک شهر به نقالی شاهنامه پرداخت.

سابقه اجرای نقالی از شاهنامه در گرگان به سال های 1341 و 42 برمی گردد که در شب های ماه مبارک رمضان بعد از افطار در قهوه خانه های گرگان اجرا می شد.

به گفته میرزاعلی مرشد نقال شاهنامه، در یکی از پارک های شهر رم تصویر اسطوره های مختلف دنیا نصب شده است که از ایران تصاویر ابوعلی سینا پزشک نامدار و ابوالقاسم فردوسی شاعر پرآوازه طراحی و نصب شده است.



فردوسی برای نوشتن شاهنامه 30 سال زحمت کشید و تنها شاعری است که 60 هزار بیت شعر گفته است و به اعتقاد بزرگان عرصه ادبیات و شعر شاهنامه تنها کتاب نیست بلکه کتابخانه ای غنی برای شنیدن پند های آموزنده است.

جمعی از هنرمندان جوان گلستان نیز در حاشیه مراسم نقالی شاهنامه به اجرای موسیقی اصیل سنتی از اشعار فردوسی پرداختند و جمعی از بانوان هنرمند گرگانی نیز بر روی پارچه بخش هایی از شاهنامه فردوسی را با نقاشی تصویر کردند.

