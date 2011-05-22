صالحی جهت شرکت در اجلاس عدم تعهد عازم اندونزی شد/ دیدار کوتاه در چین

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین اجلاس وزرای کشورهای عدم تعهد در فاصله دوم تا پنجم خردادماه در سطوح کارشناسی و وزرا در بالی اندونزی برگزار خواهد شد.
در این اجلاس موضوعات مهم جهانی، مسائل سیاسی منطقه ای در حوزه های خاورمیانه،آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی و موضوعات مربوط به توسعه و حقوق بشر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
صالحی همچنین پیش از شرکت در این اجلاس، در یک دیدار کوتاه از چین، در پکن با همتای چینی خود دیدار و پیرامون مناسبات دوجانبه تهران و پکن در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تحولات مهم منطقه ای و موضوعات مهم بین المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.
تاریخچه، اهداف و اصول عدم تعهد:
جنبش عدم تعهد در فضای دو قطبی سرمایهداری و کمونیسم و جنگ سرد توسط کشورهایی از آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و مناطق دیگر جهان در سال 1961 پایهگذاری شد.
اهداف اصلی جنبش عدم تعهد شامل حمایت از حق تعیین سرنوشت، حاکمیت و استقلال ملی و یکپارچگی سرزمینی کشورها، عدم الحاق به پیمانهای نظامی چندجانبه و استقلال کشورهای عضو نفوذ بلوکبندی سیاسی قدرتهای بزرگ، مبارزه با امپریالیسم و نژادپرستی، اشغال و سلطه خارجی همچنین خلع سلاح، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، همزیستی مسالمتآمیز، تقویت سازمان ملل، دموکراتیزه کردن روابط بینالملل، توسعه اقتصادی، اجتماعی، بازسازی سیستم اقتصادی بینالمللی و همکاری بینالمللی در موقعیت برابر است.
علاوه بر موارد فوق موضوعات جدیدی چون تقویت چند جانبهگرایی و محکومیت یکجانبهگرایی در عرصه بینالمللی، احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی، مقابله با اتخاذ دکترین حمله پیشگیرانه، ارتقاء همکاری بینالمللی در استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای و تقویت همکاری جنوب - جنوب و ارتقاء در دستور کار جنبش عدم تعهد قرار دارد.
مواضع جنبش عدم تعهد در چارچوب نشستها در دفتر هماهنگی جنبش در نیویورک، اجلاسهای وزرا و روسای کشورهای عضو تدوین میشود.
مهمترین سند جنبش، سند نهایی اجلاس سران و وزرای خارجه میباشد که طی سه فصل مختلف مواضع جنبش در زمینه مسائل جهانی، بحرانهای سیاسی منطقهای و مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار میگیرد.
جنبش عدم تعهد با 118 کشور عضو و 27 کشور و 10 سازمان به عنوان ناظر بزرگترین مشکل بینالمللی بعد از سازمان ملل میباشد. جنبش عدم تعهد فاقد دبیرخانه است و کشوری که ریاست آن را بر عهده دارد، مسئولیت امور دبیرخانهای را بر عهده دارد.
دوره ریاست جنبش، سه ساله است و مصر ریاست فعلی جنبش را بر عهده دارد.
جمهوری اسلامی ایران و جنبش عدم تعهد :
جمهوری اسلامی ایران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت جنبش عدم تعهد درآمد و همواره ضمن شرکت فعال در کلیه نشستهای جنبش در سطوح مختلف نقش موثری در پیشبرد اهداف جنبش ایفا کرده است.
بر اساس مصوبه پانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در شرم الشیخ (تیر ماه 88) قرار است شانزدهمین اجلاس سران جنبش به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 در تهران برگزار شود. بنابراین ایران به مدت 9 سال از سالجاری عضو تروئیکای جنبش عدم تعهد نیز میباشد.
علاوه بر مصر و ایران، کوبا (ریاست قبلی) نیز عضو تروئیکای جنبش است.
مواضع اصولی و مستحکم جمهوری اسلامی ایران طی 30 سال گذشته در حمایت از منافع کشورهای در حال توسعه و طرح دیدگاههای عدالت طلبانه بر اساس آموزهای اسلامی و ملی تاثیر زیادی در دیدگاه مثبت کشورهای عضو جنبش در ارتباط با کشورمان وبالطبع در حمایت از پیشنهاد میزبانی شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران داشته است.
لازم به ذکر است اجلاس «حقوق بشر و تنوع فرهنگی» در سطح وزرای جنبش در سال 1386 و پانزهمین اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در سال 1387 در تهران برگزار شد.
جنبش عدم تعهد در خنثی سازی سیاست مغرضانه کشورهای غربی در ارتباط با برنامه هستهای کشورمان نقش موثری داشته است.
شانزدهمین اجلاس وزرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (NAM) در بالی - اندونزی
نشست میان دورهای وزرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (در دوره ریاست سه ساله مصر بر این جنبش) در فاصله 5 - 2 خرداد ماه 1390 (برابر با 27- 23 ماه مه 2011) در بالی اندونزی برگزار خواهد شد.
پیش نویس سند نهایی نشست وزراء که منبعث از سند نهایی اجلاس پانزدهم سران عدم تعهد (شرم الشیخ تیر ماه 1388) است، توسط نمایندگان کشورها و طی جلسات کارشناسی دفتر هماهنگی جنبش در نیویورک تدوین شده است و میبایست در نشست وزراء در بالی به تصویب برسد.
این سند مشتمل بر 604 بند در سه فصل میباشد.
فصل اول: موضوعات مهم جهانی از قبیل تقویت چند جانبه گرایی، حل و فصل صلحآمیز مناقشات، فرهنگ صلح و گفتوگوی بین فرهنگها، مذاهب و تمدنها، محکومیت توهین به مذاهب، اصلاح در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، خلع سلاح بینالمللی، تروریسم و نقش جنبش عدم تعهد در عرصه بین الملل.
فصل دوم: موضوعات سیاسی منطقهای در حوزههای خاورمیانه (فلسطین و لبنان)، آسیا (افغانستان، عراق و سوریه)، آفریقا (سودان، سومالی) و موضوعات مربوط به کشورهای آمریکای جنوبی.
فصل سوم: موضوعات مربوط به توسعه و حقوق بشر شامل بحرانهای مالی و اقتصادی جهان، تجارت و بازرگانی، امنیت غذایی، انرژی، بهداشت، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر، فساد مالی، تغییرات اقلیمی جهان، مهاجرت و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
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