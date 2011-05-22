صالحی جهت شرکت در اجلاس عدم تعهد عازم اندونزی شد/ دیدار کوتاه در چین

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین اجلاس وزرای کشورهای عدم تعهد در فاصله دوم تا پنجم خردادماه در سطوح کارشناسی و وزرا در بالی اندونزی برگزار خواهد شد.

در این اجلاس موضوعات مهم جهانی، مسائل سیاسی منطقه ای در حوزه های خاورمیانه،آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی و موضوعات مربوط به توسعه و حقوق بشر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

صالحی همچنین پیش از شرکت در این اجلاس، در یک دیدار کوتاه از چین، در پکن با همتای چینی خود دیدار و پیرامون مناسبات دوجانبه تهران و پکن در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تحولات مهم منطقه ای و موضوعات مهم بین المللی گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.

تاریخچه، اهداف و اصول عدم تعهد:



جنبش عدم تعهد در فضای دو قطبی سرمایه‌داری و کمونیسم و جنگ سرد توسط کشورهایی از آسیا، ‏آفریقا، آمریکای لاتین و مناطق دیگر جهان در سال 1961 پایه‌گذاری شد.



اهداف اصلی جنبش عدم تعهد شامل حمایت از حق تعیین سرنوشت، حاکمیت و استقلال ملی و ‏یکپارچگی سرزمینی کشورها، عدم الحاق به پیمان‌های نظامی چندجانبه و استقلال کشورهای عضو نفوذ ‏بلوک‌بندی سیاسی قدرت‌های بزرگ، مبارزه با امپریالیسم و نژادپرستی، اشغال و سلطه خارجی همچنین ‏خلع سلاح، عدم دخالت در امور داخلی کشورها، همزیستی مسالمت‌آمیز، تقویت سازمان ملل، دموکراتیزه ‏کردن روابط بین‌الملل، توسعه اقتصادی، اجتماعی، بازسازی سیستم اقتصادی بین‌المللی و همکاری ‏بین‌المللی در موقعیت برابر است.

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علاوه بر موارد فوق موضوعات جدیدی چون تقویت چند جانبه‌گرایی و محکومیت یکجانبه‌گرایی در عرصه ‏بین‌المللی، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، مقابله با اتخاذ دکترین حمله پیشگیرانه، ارتقاء ‏همکاری بین‌المللی در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تقویت همکاری جنوب - جنوب و ارتقاء در ‏دستور کار جنبش عدم تعهد قرار دارد.

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مواضع جنبش عدم تعهد در چارچوب نشست‌ها در دفتر هماهنگی جنبش در نیویورک، اجلاس‌های وزرا و ‏روسای کشورهای عضو تدوین می‌شود.



مهمترین سند جنبش، سند نهایی اجلاس سران و وزرای خارجه می‌باشد که طی سه فصل مختلف مواضع ‏جنبش در زمینه مسائل جهانی، بحران‌های سیاسی منطقه‌ای و مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد توجه ‏قرار می‌گیرد.

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جنبش عدم تعهد با 118 کشور عضو و 27 کشور و 10 سازمان به عنوان ناظر بزرگترین مشکل بین‌المللی ‏بعد از سازمان ملل می‌باشد. جنبش عدم تعهد فاقد دبیرخانه است و کشوری که ریاست آن را بر عهده ‏دارد، مسئولیت امور دبیرخانه‌ای را بر عهده دارد.



دوره ریاست جنبش، سه ساله است و مصر ریاست فعلی جنبش را بر عهده دارد.

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جمهوری اسلامی ایران و جنبش عدم تعهد :

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جمهوری اسلامی ایران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت جنبش عدم تعهد درآمد و ‏همواره ضمن شرکت فعال در کلیه نشست‌های جنبش در سطوح مختلف نقش موثری در پیشبرد اهداف ‏جنبش ایفا کرده است.



بر اساس مصوبه پانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در شرم الشیخ (تیر ماه 88) قرار است ‏شانزدهمین اجلاس سران جنبش به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 در تهران برگزار شود. ‏بنابراین ایران به مدت 9 سال از سالجاری عضو تروئیکای جنبش عدم تعهد نیز می‌باشد.



علاوه بر مصر و ایران، کوبا (ریاست قبلی) نیز عضو تروئیکای جنبش است.



مواضع اصولی و مستحکم جمهوری اسلامی ایران طی 30 سال گذشته در حمایت از منافع کشورهای در ‏حال توسعه و طرح دیدگاه‌های عدالت طلبانه بر اساس آموز‌های اسلامی و ملی تاثیر زیادی در دیدگاه‌ ‏مثبت کشورهای عضو جنبش در ارتباط با کشورمان وبالطبع در حمایت از ‏پیشنهاد میزبانی شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران داشته است.



لازم به ذکر است اجلاس «حقوق بشر و تنوع فرهنگی» در سطح وزرای جنبش در سال 1386 و پانزهمین ‏اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در سال 1387 در تهران برگزار شد.



جنبش عدم تعهد در خنثی سازی سیاست مغرضانه کشورهای غربی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ‏کشورمان نقش موثری داشته ‌است.

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شانزدهمین اجلاس وزرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (‏NAM‏) در بالی - اندونزی

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نشست میان دوره‌ای وزرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد (در دوره ریاست سه ساله مصر بر این ‏جنبش) در فاصله 5 - 2 خرداد ماه 1390 (برابر با 27- 23 ماه مه 2011) در بالی اندونزی برگزار خواهد شد.



پیش نویس سند نهایی نشست وزراء که منبعث از سند نهایی اجلاس پانزدهم سران عدم تعهد (شرم ‏الشیخ تیر ماه 1388) است، توسط نمایندگان کشورها و طی جلسات کارشناسی دفتر هماهنگی جنبش ‏در نیویورک تدوین شده است و می‌بایست در نشست وزراء در بالی به تصویب برسد.



این سند مشتمل بر 604 بند در سه فصل می‌باشد.

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فصل اول: موضوعات مهم جهانی از قبیل تقویت چند جانبه گرایی، حل و فصل صلح‌آمیز مناقشات، فرهنگ ‏صلح و گفت‌و‌گوی بین فرهنگ‌ها، مذاهب و تمدن‌ها، محکومیت‌ توهین به مذاهب، اصلاح در سازمان ملل ‏متحد و شورای امنیت، خلع سلاح بین‌المللی، تروریسم و نقش جنبش عدم تعهد در عرصه بین الملل.

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فصل دوم: موضوعات سیاسی منطقه‌ای در حوزه‌های خاورمیانه (فلسطین و لبنان)، آسیا (افغانستان، ‏عراق و سوریه)، آفریقا (سودان، سومالی) و موضوعات مربوط به کشورهای آمریکای جنوبی.

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فصل سوم: موضوعات مربوط به توسعه و حقوق بشر شامل بحران‌های مالی و اقتصادی جهان، تجارت و ‏بازرگانی، امنیت غذایی، انرژی، بهداشت، مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر، فساد مالی، تغییرات ‏اقلیمی جهان، مهاجرت و فناوری اطلاعات و ارتباطات. ‏