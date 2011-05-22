رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد هیئتهای ورزشی استان قم با هدف بررسی راهکارهای توسعه ورزش قم خبر داد و اظهار داشت: این جلسات برای هر هیئت به صورت جداگانه و با حضور مدیرکل تربیت بدنی و مسئولان هیئتهای ورزشی استان برگزار میشود
وی ادامه داد: در این جلسات علاوه بر مسئولان هیئتهای ورزشی، نائب رئیسان هیئتها نیز حضور خواهند داشت تا وضعیت ورزش استان در سال گذشته و برنامههای توسعه ورزش در سال جدید که به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، مورد بررسی قرار گیرد.
عملکرد موفق ورزش قم در سال ۸۹
معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی استان قم اضافه کرد: با توجه به آمار موجود، هیئتهای ورزشی استان قم در سال گذشته عملکرد موفقی در تمامی زمینهها اعم از برگزاری مسابقات، میزبانی رقابتهای مهم، برپایی دورههای آموزشی در زمینههای مختلف و کسب مدالهای انفرادی و تیمی داشتهاند.
تداوم روند رو به رشد ورزش قم هدف مهم تربیت بدنی
وی بیان کرد: هدف تربیت بدنی این است که در سال جاری نیز با سرلوحه قرار دادن فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، بتوانیم با تدوین به موقع و صحیح برنامههای توسعه ورزش استان، همچنان روند رو به رشد ورزش قم را تداوم ببخشیم.
رشد ورزش استان در بخش عمرانی نیز قابل توجه است
منعم تصریح کرد: خوشبختانه آنچه که در سالهای اخیر در ورزش استان قم شاهد هستیم، موفقیتهای متوالی ورزشکاران استان در میادین مختلف ورزشی اعم از داخلی و خارجی است، ضمن اینکه رشد ورزش استان در بخش عمرانی نیز قابل توجه بوده است.
وی با اشاره به اینکه در قم گامهای مثبتی نیز در زمینه توسعه ورزش همگانی برداشته شده است، عنوان کرد: وظیفه اصلی تربیت بدنی به عنوان متولی ورزش، تلاش برای ایجاد امکانات مناسب و فضای مطلوب به منظور گرایش مردم به سوی ورزش همگانی است.
معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی استان قم یاد آور شد: در این راستا برگزاری همایشهای پیاده روی، برقراری پایگاههای ورزشهای صبحگاهی در نقاط مختلف استان و برپایی همایشهای ورزشی به مناسبتهای خاص از جمله اقدامات مورد نظر است.
برگزاری همایشهای بزرگ پیادهروی خانوادگی در سال جدید
وی در ادامه از برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی استان قم در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در حالی که تا کنون هشت همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در قم برگزار شده است، با هدف برآورده کردن خواست عموم مردم و شهروندان، امسال نیز نظیر چنین همایشی در قم برگزار میشود.
منعم تاکید کرد: در دو سه سال اخیر که از برگزاری همایشهای بزرگ پیاده روی خانوادگی، پویایی ایستگاههای ورزش صبحگاهی و تجهیز بوستانها و پارکها به وسایل و امکانات ورزشی میگذرد، شاهد استقبال بسیار خوب مردم از ورزش همگانی هستیم و تمام تلاش خود را به کار میبندیم تا این روند تداوم پیدا کند.
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