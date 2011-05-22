جشنواره ملی کوثر در مشهد برگزار می شود

سید جواد جعفری در گفتگو با مهر در مشهد اظهار داشت: جشنواره کوثر از سوم خرداد با افتتاحیه نمایشگاه فرهنگی و هنری و سخنرانی استاندار خراسان رضوی کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به این که در روز نخست طوبی کرمانی با موضوع "زن محور آفرینش" سخنرانی خواهد کرد گفت: برپایی کارگاه های نقاشی و گرافیک، اجرای برنامه های مولودی حضرت زهرا (س) و پخش کلیپ آزاد سازی خرمشهر از دیگر برنامه های روز نخست این جشنواره خواهد بود.

جعفری ادامه داد : در روز دوم این جشنواره سوزی رئیس سازمان استعدادهای درخشان و نخبگان کشور با محور نقش زنان در دفاع مقدس و دفاع از حریم ولایت سخنرانی خواهد داشت.

این مسئول سخنرانی حشمت الله قنبری همدانی با محور نقش تربیتی زن و حجاب و عفاف و برپایی کارگاه های نقاشی و گرافیک را از برنامه های روز سوم این جشنواره اعلام کرد.

جعفری گفت: در حاشیه برگزاری این جشنواره نمایشگاه گرافیک، عکس، کتاب، نرم افزار و رسانه های دیجیتال، نمایشگاه پوشش اسلامی و نمایشگاه خوشنویسی برگزار خواهد شد.

کارگاه نقاشی در دو سطح کودکان و بزرگسالان را در روزهای سوم تا پنجم خرداد ماه و برپایی شب شعر را از برنامه های جانبی این جشنواره است.