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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۰

جشنواره ملی کوثر در مشهد برگزار می شود

جشنواره ملی کوثر در مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت: همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) جشنواره ملی کوثر در مشهد برگزار می شود.

سید جواد جعفری در گفتگو با مهر در مشهد اظهار داشت: جشنواره کوثر از سوم خرداد با افتتاحیه نمایشگاه فرهنگی و هنری و سخنرانی استاندار خراسان رضوی کار خود را آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به این که در روز نخست طوبی کرمانی با موضوع "زن محور آفرینش" سخنرانی خواهد کرد گفت: برپایی کارگاه های نقاشی و گرافیک، اجرای برنامه های مولودی حضرت زهرا (س) و پخش کلیپ آزاد سازی خرمشهر از دیگر برنامه های روز نخست این جشنواره خواهد بود.

جعفری ادامه داد : در روز دوم این جشنواره سوزی رئیس سازمان استعدادهای درخشان و نخبگان کشور با محور نقش زنان در دفاع مقدس و دفاع از حریم ولایت سخنرانی خواهد داشت.

این مسئول سخنرانی حشمت الله قنبری همدانی با محور نقش تربیتی زن و حجاب و عفاف و برپایی کارگاه های نقاشی و گرافیک را از برنامه های روز سوم این جشنواره اعلام کرد.

جعفری گفت: در حاشیه برگزاری این جشنواره نمایشگاه گرافیک، عکس، کتاب، نرم افزار و رسانه های دیجیتال، نمایشگاه پوشش اسلامی و نمایشگاه خوشنویسی برگزار خواهد شد.

کارگاه نقاشی در دو سطح کودکان و بزرگسالان را در روزهای سوم تا پنجم خرداد ماه و برپایی شب شعر را از برنامه های جانبی این جشنواره است.

کد مطلب 1317586

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