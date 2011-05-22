به گزارش خبرگزاری مهر، محققان اعلام کردند کودکان نسبت به نسلهای پیشین به واسطه وابستگی شدیدی که به ابزارهای فناورانه از قبیل رایانه ها، کنسولهای بازی و بازی های ویدیویی پیدا کرده اند، در حال ضعیفتر شدن هستند، ماهیچه های بدن آنها رو به تحلیل گذاشته و قدرت فعالیتهای فیزیکی آنها در حال کاهش است.

از آنجایی که نسل جدید سیر رشد و بلوغ خود را به همراه فناوری های آنلاین و جدید طی می کند، کودکان 10 ساله امروز در انجام فعالیتهای ورزشی بسیار ضعیف شده اند. قدرت بازوهای کودکان در این گروه سنی به اندازه ای کاسته شده که توانایی فشردن اجسام در انگشتان دست کودکان تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. این گزارش جدید نگرانی هایی را در رابطه با تاثیر مخرب دور شدن کودکان از فعالیتهای فیزیکی و خارج نشدن آنها از خانه برانگیخته است.

محققان دانشگاه اِسِکس با مطالعه و مقایسه قدرت بدنی دو گروه 300 نفری از کودکان 10 ساله در سالهای 2008 و 1998 به این نتایج دست پیدا کردند:

- تعداد دراز و نشست هایی که یک کودک 10 ساله می توانست در این دوره زمانی انجام دهد در حدود 27.1 درصد کاهش یافته است.

- قدرت بازوهای کودکان در حدود 26 درصد و قدرت پنجه های آنها هفت درصد کاسته شده است.

- در سال 1998 از هر 20 کودک یک نفر نمی توانست به صورت معلق وزن خود را بر روی میله های دیواری تحمل کند در حالی که در سال 2008 از هر 10 کودک، یک نفر توانایی انجام این کار را ندارد.

به گفته "گوین ساندرکوک" متخصص سلامت کودکان از دانشگاه اسکس، این پدیده می تواند در اثر تغییر الگوی فعالیتهای روزانه در میان کودکان 10 ساله از قبیل کاهش مشارکت آنها در فعالیتهای ورزشی مانند بالا رفتن از طناب یا درخت به وجود آمده باشد. چنین فعالیتهایی معمولا می توانند قدرت بدنی کودکان را افزایش داده و به آنها توانایی آن را دهد تا بتوانند وزن بدن خود را تحمل کنند.

به گفته وی این حقیقت که 10 درصد از کودکان مورد بررسی نتوانستند از میله های چوبی آویزان شوند و 10 درصد از آنها نپذیرفتند که این کار را انجام دهند، واقعا تکان دهنده است و نشان می دهد بالارفتن از جایی و تحمل کردن وزن بدن کاری است که پیش از این هرگز انجام نداده اند.

بر اساس گزارش گاردین، مطالعات پیشین نشان داده بودند کودکان نسل جدید سرکش تر، غیر فعال تر، کم تحرک تر و سنگین وزن تر شده اند. اما بررسی های جدید نشان می دهند کودکان در سال 2008 از شاخص جرمی بدن برابر کودکان یک دهه گذشته برخوردارند. این به آن معنی است که با توجه به کم تحرکی کودکان، میزان توده چربی در بدن آنها افزایش یافته و بافتهای ماهیچه ای بدن آنها کاسته شده است.