مردم هنوز در تونس شکنجه می شوند

به گزارش خبرگزاری به نقل از رویترز، گزارشگر سازمان ملل در این باره گفت: مردم 4 ماه پس از سقوط پس از آنکه دولت زین العابدین بن علی در تونس همچنان شکنجه می شوند، اما این موارد سیستماتیک نبوده است.

"خوان مندز"همچنین افزود: تونس باید تحقیقات قاطعی را هم نسبت شکنجه گسترده در دوره حاکمیت زین العابدین انجام دهد.

مندز در پایان ماموریت یک هفته ای خود به تونس صحبت و پس از دیدار با مقام های این کشور، گروههای مدنی و قربانیان این اظهارات را بیان داشت.

وی گفت که مقام های تونسی عقیده دارند که شکنجه فروکش کرده اما از آنها خواسته شده تا علیه این رویه زشت اقدامی فوری صورت دهند.

گزارشگر سازمان ملل که خود تجربه شکنجه در زادگاهش آرژانتین را دارد، گفت: ما نمی توانیم بگوییم که این شکنجه گسترده و سیستماتیک است اما این اقدامات همچنان رخ می دهد و دولت نباید به این وضعیت رضا دهد.

وی در گزارشی می گوید: در حدود 66 نفر پس از اعتراضات ماه می برای مدت 12 ساعت و بدون دسترسی به وکیل، یا خانواده هایشان بازداشت شدند و مجبور شدند تا زانو زده و در شرایط بسیار سخت 12 ساعت بازداشت خود را سپری کنند.