اختصاص 3 میلیارد ریال برای بارورسازی ابرها در آذربایجان غربی

سید جواد محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: بارور سازی ابرها به صورت آزمایشی در چند نوبت در آذربایجان شرقی انجام شده ولی تا کنون به نتایج فنی و منطقی آن دسترسی نداشته ایم.

وی ادامه داد: در این راستا امسال اعتبار سه میلیارد ریال در اختیار شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی برای انجام مطالعات این طرح قرار گرفته که در صورت نتیجه بخش بودن آن کارهای لازم برای اجرای آن را نیز انجام خواهیم داد .

شرایط دریاچه ارومیه همچنان بحرانی است

محمودی با اشاره به اخبار چند روز گذشته در رابطه با دریاچه ارومیه نیز بیان داشت: با وجود افزایش سطح ارتفاع دریاچه ارومیه در پی بارشهای خوب چند هفته گذشته ، شرایط این زیست بوم بسیار بحرانی است .

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه سال گذشته سطح دریاچه ارومیه از وضعیت فعلی نیز 40 سانتی متر بالاتر بود اظهار داشت: در ایام گرم سال با افزایش تبخیر 90 سانتی متر از ارتفاع دریاچه کاسته می شود و همکاری همه دستگاههای اجرایی و مردم برای نجات این دریاچه بسیار مهم و ضروری است .

وی با تشریح اقدامات انجام شده در خصوص احیای دریاچه ارومیه گفت: در این حوزه کارهای بسیار سنگینی را شروع کرده ایم و یکی از این کارها بحث انتقال آب از حوزه های مجاور است که با اختصاص 6800 میلیارد ریال عملیات انتقال آب از حوضه مجاور به دریاچه ارومیه در حال اجرا است.

محمودی یادآورشد: عملیات تکمیل تونل انحرافی در مسیر رودخانه سال گذشته به اتمام رسید و عملیات ساخت بدنه و تونل اصلی انتقالآب از مخزن سد به دریاچه ارومیه نیز درمراحل تجهیز کارگاه به ادوات مدرن مورد نیاز است که امیدواریم امسال شاهد جهش خوبی در عملیات اجرایی آن باشیم .

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی افزود: در ادامه همین برنامه ها موضوع مکانیزاسیون اراضی کشاورزی و تغییر الگوی کشت را در دستور کار داریم و امسال نیز با تجهیز 34 هزار هکتار از اراضی کشاورزی معادل عملکرد 32 سال گذشته استان به شبکه آبیاری مدرن و تحت فشار امیدواریم اقدام مناسبی را در مدیریت مصرف منابع آبی و مخازن زیرزمینی انجام دهیم .

70 درصد بودجه عمرانی استان برای تکمیل طرح های نیمه تمام هزینه شد

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه در خصوص وضعیت طرح های عمرانی در استان با اشاره به ضرورت اولویت بندی پروژه های عمرانی استان گفت: از مجموع دو هزار و 175 پروژه عمرانی استان در سال گذشته 730 پروژه جزو طرح های نیمه تمام بودند که به لحاظ اهمیت اجرای آن 70 درصد اعتبارات عمرانی استان را به آنها اختصاص داده بودیم .

محمودی عنوان کرد: سال گذشته بیش از 500 طرح عمرانی، صنعتی و خدماتی در استان به بهره برداری رسید که امیدواریم تا پایان تیرماه امسال که دستگاههای اجرایی فرصت هزینه کرد و جذب اعتبارات سال گذشته را دارند هم این میزان را به مقدار خوبی افزایش دهیم .

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی بهره برداری از سد دریک و زولا در سلماس ،‌بهره بردای از سد قیقاج و ارس 2 و آبگیری سد آغ چای به عنوان بزرگترین سد قوسی خاکی کشور با اعتبار بیش از 107 میلیارد تومان را از جمله پروژه های مهم افتتاح شده در سال گذشته عنوان کرد .

وی افتتاح تصفیه خانه آب شرب تکاب، بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی شهید قنبری و آغاز طرح انتقال آب از حوضه های مجاور به دریاچه ارومیه با رقم اعتباری بیش از 680 میلیارد تومان را از دیگر اقدامات شاخص در بخش عمرانی استان در سال گذشته دانست.

وی اعلام کرد: در سال گذشته با افتتاح 24 پروژه ورزشی، راه اندازی دو واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه، بهره برداری از 63 هزار مترمربع فضای آموزشی در اقلب 427 کلاس درسی و افتتاح سه هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر، تکمیل خط ریل و ایستگاه قطار میاندوآب، بهره برداری از خط C پل میانگذر شهید کلانتری ارومیه تکمیل کارخانه سیمان خوی و بهسازی و آسفالت باند فرودگاه اورمیه در بخش عمران و سازندگی استان شاهد رویدادهای خوبی بودیم .

محمودی در خصوص اولویت بندی پروژه ها نیز گفت: در انتهای سال گذشته با اظهار نظر مدیران اجرایی ، فرمانداران و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اولویتهای استان را جمع بندی کردیم و به تصویب استاندار رساندیم و اکنون هم اکیپ های نظارتی را پای این پروژه های نیمه تمام و فاخر و اولویت دار گذاشته ایم .

وی ادامه داد : از ابتدای امسال با دستور استاندار نسبت به نظارت مستقیم بر پروژه ها ، با سفر به شهرستانهای استان نزدیک 75 درصد شهرستانها و پروژه های عمرانی استان را از نزدیک رصد کرده و با پیگیری روند اجرایی و مشکلات اعتباری پروژه ها تمام سعی و تلاش خود را به رفع این موانع و شتاب اجرای طرحها به کار گرفته ایم.