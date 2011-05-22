  1. بین الملل
  2. سایر
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۴

یک نظرسنجی نشان داد:

مخالفت اکثر مردم پاکستان با عملیات سیا در کشتن بن لادن

مخالفت اکثر مردم پاکستان با عملیات سیا در کشتن بن لادن

موسسه نظرسنجی گالوپ در گزارشی اعلام کرد: 64 درصد از پاکستانی ها عملیات نیروهای آمریکایی در منطقه ابوت آباد و کشته شدن رهبر القاعده را محکوم می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری یاهو، در این نظرسنجی تنها 10 درصد از پاکستانی ها از اقدام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در کشتن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده استقبال کرده و 24 درصد از مردم در این باره اظهار نظر نکردند.

همچنین 93 درصد از مردم ایالات متحده موافقت خود را با عملیات یکجانبه سیا در اسلام آباد اعلام کرده و تنها 5 درصد از آمریکایی ها این عملیات را محکوم کردند.

در این نظرسنجی همچنین 41 درصد پاکستانی ها اعلام کردند بن لادن باید زنده می ماند و تنها 8 درصد از مردم درباره کشته شدن رهبر القاعده ابراز خوشنودی کردند.

یادآور می شود در عملیات نیروهای آمریکایی که دوم مه انجام شد یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا موسوم به Navy Seals متشکل از 6 تفنگدار به خانه بن لادن در ابوت آباد یورش بردند و او را کشتند.

کد مطلب 1317596

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها