مخالفت اکثر مردم پاکستان با عملیات سیا در کشتن بن لادن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری یاهو، در این نظرسنجی تنها 10 درصد از پاکستانی ها از اقدام سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در کشتن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده استقبال کرده و 24 درصد از مردم در این باره اظهار نظر نکردند.

همچنین 93 درصد از مردم ایالات متحده موافقت خود را با عملیات یکجانبه سیا در اسلام آباد اعلام کرده و تنها 5 درصد از آمریکایی ها این عملیات را محکوم کردند.

در این نظرسنجی همچنین 41 درصد پاکستانی ها اعلام کردند بن لادن باید زنده می ماند و تنها 8 درصد از مردم درباره کشته شدن رهبر القاعده ابراز خوشنودی کردند.

یادآور می شود در عملیات نیروهای آمریکایی که دوم مه انجام شد یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا موسوم به Navy Seals متشکل از 6 تفنگدار به خانه بن لادن در ابوت آباد یورش بردند و او را کشتند.