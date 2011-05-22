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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

امتحانات نهایی دانش آموزان و داوطلبان خارج از کشور آغاز شد

امتحانات نهایی دانش آموزان و داوطلبان خارج از کشور آغاز شد

رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور از آغاز برگزاری امتحانات داخلی هماهنگ و نهایی دانش آموزان و داوطلبان خارج از کشور خبر داد.

علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این امتحانات در مقاطع مختلف تحصیلی و در یکصد کشور دنیا از امروز(یکشنبه) آغاز شده است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل اضافه کرد: امتحانات داخلی هماهنگ و نهایی دانش آموزان و داوطلبان خارج از کشور در دو نوبت صبح و عصر از اول خرداد ماه تا پنجم تیر ماه ادامه خواهد داشت.

یزدانی گفت: وزارت آموزش و پرورش و مدیران مدارس خارج از کشور بر حسن برگزاری این امتحانات نظارت می کنند.

کد مطلب 1317597

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