امتحانات نهایی دانش آموزان و داوطلبان خارج از کشور آغاز شد

علی اصغر یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این امتحانات در مقاطع مختلف تحصیلی و در یکصد کشور دنیا از امروز(یکشنبه) آغاز شده است.



قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین الملل اضافه کرد: امتحانات داخلی هماهنگ و نهایی دانش آموزان و داوطلبان خارج از کشور در دو نوبت صبح و عصر از اول خرداد ماه تا پنجم تیر ماه ادامه خواهد داشت.



یزدانی گفت: وزارت آموزش و پرورش و مدیران مدارس خارج از کشور بر حسن برگزاری این امتحانات نظارت می کنند.