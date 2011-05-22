افزایش دو برابری نرخ بلیت اتوبوس/ مشهدیها شوکه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهردار مشهد روز گذشته در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی این شهر از افزایش قطعی نرخ بلیت اتوبوس های شهرداری و بخش خصوصی از ابتدای خردادماه خبر داد.

محمد پژمان با حمایت قاطع از این موضوع اظهار داشت: با توجه به هماهنگی‌های که پیش از این با استاندار و معاون عمرانی وی صورت گرفته، بنا شد که تا پایان اردیبهشت ماه افزایش بهای بلیت اتوبوس صورت نگیرد، اما از ابتدای خرداد قطعا قیمت‌های فعلی افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه همچنان مبلغ یارانه دولتی سیستم حمل ‌و‌نقل همگانی مشهد مشخص نیست، تصریح کرد: یارانه‌ها در بودجه سال90 به‌ صورت کلی تصویب شده و درباره چگونگی توزیع آن در ستاد مدیریت سوخت ‌و ‌وزرات کشور تصمیم‌گیری می‌شود.

بر این اساس قرار است، بهای بلیت اتوبوس‌های شهرداری از 500 به 100 و اتوبوس‌های بخش خصوصی نیز از 100 به 200 تومان افزایش می یابد این همان موضوعی که از سال گذشته با وجود انتقادات وسیع مردمی شایعه آن مطرح شده بود، شایعه ای که خیلی زود به واقعیت به پیوست.

از سوی دیگر این اتفاق در حالی روی می دهد که مهر ماه سال گذشته با کوتاه شدن مسیر بیشتر اتوبوس ها و خصوصی سازی خطوط مختلف، عملا خدمات اتوبوسرانی تا 150 درصد گران شده بود و شهرداری به رغم انتقادات گسترده و صریح مردم حاضر نشد بهای خدمات خود را در مسیرهای کوتاه شده کاهش دهد.

عزم قاطع برای گرانی

اما در مرحله جدید قرار است مردم تاوان نرسیدن یارانه ها را به حمل ونقل عمومی کلان شهر مشهد که تاکنون سرنوشت آن مشخص نشده است، بپردازند.

رضا محمدی یکی از شهروندان است که دل پر دردی از وضعیت نامناسب حمل ونقل عمومی این شهر دارد.

وی با بیان این که ناوگان درون شهری حمل ونقل عمومی در مشهد همپای شاخص های دیگر چندانی رشدی نکرده است، می گوید: در این سال ها آنچه که به مردم این شهر در حوزه حمل ونقل ارائه شده به هیچ عنوان رضایت مردم را به همراه نداشته است.

محمدی با اشاره به اظهارات اخیر شهردار مشهد و حمایت قاطعانه وی از افزایش بهای بلیت اتوبوس ها می افزاید: ای کاش شهردار بجای حمایت قاطعانه از گرانی بلیت اتوبوس های که اقشار کم درآمد از آن استفاده می کنند، از بهبود خدمات ناوگان اتوبوسرانی و تلاش ها برای جلب رضایت مردم این شهر قاطعانه حمایت می کرد.

وی ادامه می دهد: مردم این شهر هر چند که در جریان مشکلات مالی اتوبوسرانی هستند، اما نباید رفع مشکلات از جیب مردم پرداخت شود.

وی با طرح این موضوع که اگر قرار است بهای خدمات اتوبوسرانی گران شود، چرا باید یارانه به شهرداری داده شود، می افزاید: در این شرایط بهتر است به مانند نان، یارانه اتوبوسرانی به مردم پرداخت شود تا شهروندان خود مساله افزایش بهای خدمات ناوگان حمل ونقل عمومی را مدیریت کنند.

مریم خلیلی یکی دیگر از شهروندان که در بخش خصوصی شاغل است با اشاره به مشکلات مردم با اتوبوسرانی و گلایه از حمایت قاطعانه شهردار مشهد از گرانی به مهر می گوید: بهتر بود آقای شهردار توپ مشکلات را به میدان مردم نمی انداخت چرا که گرانی بلیت سبد هزینه های مردم را سنگین تر می کند.

وی می افزاید: این مسأله فشارها را به حقوق بگیران و اقشارکم درآمد مضاعف می کند و آنان مجبورند بخشی از یارانه ها خود را در این بخش صرف کنند.

وی نیز خواستار پرداخت یارانه ها حوزه حمل ونقل به مردم شده و تصریح می کند: حال که شهرداری سخت به دنبال گران گردن خدمات خود در بخش حمل و نقل است، به نظر می رسد یارانه های حمل و نقل عمومی نیز باید بجای شهرداری به مردم پرداخت شود.

وی تاکید می کند: قبول دارم اتوبوسرانی نیز هزینه ای دارد و در حال حاضر با مشکلاتی در دخل و خرج خود مواجه است، اما نباید این مسأله به زیان شهروندانی تمام شود که به دلیل افزایش شدید کرایه تاکسی و آژانس ها و از سر ناچاری به اتوبوسرانی برای سفرهای درون شهری پناه آورده اند.

زنده باد خودروی شخصی!

این اظهارات در حالی مطرح می شود که با توجه به هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت بنزین، گرایش مردم به صرفه جویی و استفاده بیشتر از ناوگان حمل و نقل عمومی گسترش قابل توجهی یافته است.

در چنین شرایطی، کارشناسان با اشاره به چالش های ناشی از ترافیک و استفاده بی رویه از خودروهای شخصی که همچنان یکی از معظلات این کلان شهر به شمار می رود، نسبت به پیامدهای افزایش نرخ خدمات اتوبوسرانی و سوق دادن شهروندان به استفاده بیشتر از خودروهای شخصی هشدارمی دهند.

بررسی آمار نیز خود بیانگر چالش های جدی در این بخش است چرا که در حال حاضر روزانه چهار میلیون و 225 هزار سفر کامل در سطح این شهر انجام می شود که از این رقم 30 درصد سفرها با ماشین‌های شخصی، 25 درصد با تاکسی و 20 درصد سفرهای درون شهری با اتوبوس انجام می شود.

این در حالی است که مطالعات نشان می دهد حداقل 60 درصد خودروها در این شهر تک سرنشین هستند.

در این میان کشمکش بین دولت و شهرداری هم جالب توجه است که شهرداری همیشه از عدم حمایت مالی دولت دم زده و دولت از حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی ازاینرو به نظر می رسد افزایش دوبرابری بلیت اتوبوس آن هم در شرایطی که دولت تمام تلاش خود را برای گسترش استفاده حمل و نقل عمومی بکاربسته باشد؛ چندان به صلاح نیست.

با این حال مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد توضیحاتی دارد که قابل تامل است.

محسن شوشتری می گوید: دولت در سال گذشته کمتر از 20 میلیارد تومان به اتوبوسرانی مشهد اعتبار تخصیص داده و 13.5 میلیارد تومان نیز درآمد حاصل از فروش بلیت بوده است.

وی می افزاید: به عبارت دیگر دولت کمتر از20 درصد به اتوبوسرانی کمک کرده، مردم 15 درصد و شهرداری 65 درصد به اتوبوسرانی مساعدت داشته است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد با بیان این که بهای سوخت 9 برابر شده است، ادامه می دهد: در حالی که از کمک دولت خبری نیست و به درآمد ما هم افزوده نشده است.

وی تصریح کرد: اتوبوس‌های دولتی روزانه به طور میانگین 600 نفر را جابه جا می‌کنند که روزی 30هزار تومان هم درآمد هر اتوبوس دولتی است، در عوض روزی 60 هزار تومان بهای سوخت هر اتوبوس گازسوز است.

اما افزایش دو برابری بلیت اتوبوسهای خصوصی ودولتی در شرایطی بزودی اجرایی می شود که گفته می شود کلانشهر مشهد هزار اتوبوس درون شهری کم دارد.

در این باره شهردار مشهد چندی قبل به خبرنگار مهر گفته بود: کلانشهر مشهد هزار اتوبوس برای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و توسعه ناوگان کم دارد.

محمد پژمان اظهار داشته است: در حال حاضر شهرداری مشهد دو هزار و 300 دستگاه اتوبوس دارد، که بخشی از آن نیز به دلیل فرسودگی در تعمیرگاه است.

در حال حاضر، روزانه 1.5میلیون سفر با استفاده از اتوبوس در این شهر انجام می شود.

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گزارش: امیر پرورش