مجتبی رمضان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: در لیگ بعد باید تیمی قوی و منسجم‌تر از لیگ امسال روانه رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس کنیم و به دنبال این باشیم که حضور صبا در قم برای نوجوانان و جوانان استان موثر باشد.

وی در ادامه با اشاره به آخرین بازی تیم صبا در لیگ بر‌تر گفت: آخرین بازی صبای قم در لیگ بر‌تر فوتبال تشریفاتی بود و باشگاه صبا بلافاصله باید نسبت به برنامه‌ها و اقداماتی که در راستای تقویت تیم در لیگ یازدهم در نظر گرفته است، اقدام کند.



تیم صبا در لیگ دهم عمکرد مناسبی رقم زد



وی افزود: با اینکه از بابت ناکامی در بازی پایانی لیگ بر‌تر ناراحت هستیم، اما خوشحالیم از اینکه در سومین سال حضور در شهر مقدس قم تیم توانست عمکرد مناسبی رقم بزند و این سبب دلگرمی مجموعه باشگاه و مسئولان استان برای حضوری موفق در فصل آینده لیگ بر‌تر و میادین دیگر است.



رئیس هیئت فوتبال استان قم اضافه کرد: صبای قم در شرایطی به مصاف تیم ملوان بندر انزلی رفت که در این بازی سه بازیکن محروم داشت، ولی در ‌‌نهایت با قبول باخت در این دیدار به جایگاه دهم جدول رده بندی دهمین دوره لیگ بر‌تر فوتبال دست یافت.



وی خاطرنشان کرد: این مسابقه هم برای صبا و هم برای ملوان کاملا تشریفاتی بود، اما هر دو تیم برای اعاده حیثیت از فوتبال شهر خود در این بازی با تمامی توان خود به میدان آمده بودند و همین موضوع باعث حساسیت مسابقه شد، دیداری که به شکست صبا انجامید.



از هم‌اکنون به فکر آینده تیم هستیم



رمضان بیگی اظهار داشت: بدشانسی و مشکلاتی که پیش آمد سبب شد تا نتوانیم در رقابت‌های لیگ بر‌تر این فصل بهتر از رتبه دهم نتیجه بگیریم، اما این مسابقات تجربه خوبی برای کادر صبای قم بود تا از هم‌اکنون به فکر آینده این تیم باشیم و با دید و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در رقابت‌های لیگ یازدهم شرکت کنیم.



وی تصریح کرد: نماینده قم در رقابت‌های فصل آینده لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور باید بازیکنانی حرفه‌ای داشته باشد و در واقع بازیکنانی برای این تیم‌ انتخاب شوند تا در رقابت‌های هم‌زمان لیگ بر‌تر و جام حذفی به مشکل نخورند، زیرا رقابت‌های لیگ بر‌تر و جام حذفی همزمان دارای اهمیت خواهد بود و به همین دلیل بازیکنانی جذب صبا شوند که در شرایط سخت این تیم نگرانی این فصل را نداشته باشد.



صبا تیمی قوی و منسجم‌تر از لیگ امسال خواهد شد



رئیس هیئت فوتبال استان قم درباره مسائلی که درباره تغییرات احتمالی در تیم صبای قم می‌شود ابراز داشت: هنوز نه در زمینه جذب بازیکنان هیچ صحبت یا تصمیم‌گیری نشده است و باید صبر کرد تا با بررسی تمامی جوانب درباره آینده تیم فوتبال صبای قم تصمیم‌گیری شود.



تیم فوتبال صبای قم در سومین سال حضور خود در قم و حضور در لیگ بر‌تر به عنوان نماینده فوتبال استان قم، با کسب مکان دهم جدول رده بندی به کار خود پایان داد.