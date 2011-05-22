موزه موسیقی برگزیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین لوح از سوی میر سید احمد طباطبایی ، رئیس کمیته ملی موزه های ایران خطاب به مدیریت موزه موسیقی ایران آمده است :"بنا به پیشنهاد اعضاء ایکوم و مجموع آرای به دست آمده ، مفتخریم اعلام داریم که آن موزه به دلیل مجموعه فعالیت های انجام شده در سال 1389 به ویژه ارتقاء کیفی موزه به لحاظ موضوع و آثار به عنوان موزه برگزیده سال انتخاب گردیده است"

موزه موسیقی در 22 آبان سال 1388 با حضور بزرگان موسیقی و مسئولان افتتاح شد. این موزه شامل بخش های مختلفی از جمله گنجینه آثار است که شامل سازهای بادی ، زهی ، نواحی ، کوبه‌ای است؛ همچنین آرشیو آواها و نواهای ایرانی، کتابخانه کتابهای ادبی و موسیقی، اطاق صوتی و کارگاه ساخت و مرمت سازهای ایرانی از جمله بخش‌های دیگر این موزه است.

موزه موسیقی پایگاهی برای اهالی این حوزه است و برنامه‌هایی همچون بزرگداشت اساتید موسیقی، برگزاری کارگاه های آموزشی ساز سازی، مجهز کردن استودیو صدا، ضبط کارهای جدید، کارگاه آموزشی با حضور استادان مختلف، ساخت مستندهایی در رابطه با موسیقی و زندگی استادان، ساخت تندیس اساتید موسیقی، برگزاری مستر کلاس و کارگاه های پژوهشی و آموزشی، جایزه کتاب سال موسیقی، تأسیس بانک نت، برگزاری جشنواره در حوزه شناخت ساز و استاندارد کردن سازها از دیگر فعالیت های این موزه است.