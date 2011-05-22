سیستم، مربی و رقابت سه رکن پیشرفت فوتبال پایه است

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان که در حاشیه همایش مدیریت و برنامه ریزی در فوتبال پایه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با بیان این مطلب در مورد راهکارهای پیشرفت در فوتبال پایه اظهار داشت: من هیچ رمز و رازی در این کار نمی بینم. برای رسیدن به این هدف یک راه حل وجود دارد و آن هم کار و تلاش سخت و خستگی ناپذیر است.

وی در ادامه افزود: زمانی که درباره کار سخت صحبت می کنیم باید سه عامل مهم را در نظر بگیریم. نخست داشتن سیستم پایه قوی و توانمند که در آن سیستم با کار با کیفیت بتوان بازیکنان را به پیشرفت بیشتری رساند، پس از آن تاثیر به کارگیری مربیان خوب در پیشرفت بازیکنان است موثر است و در نهایت داشتن رقابت‎هایی در سطح بالا برای افزایش ظرفیت‌های فنی و تکنیکی بازیکنان.

کی‌روش تصریح کرد: زمانی که این سه عامل یعنی داشتن سیستم پایه قوی، مربیان خوب و رقابت‌های سطح بالا را در کنار هم قرار دهیم می توانیم حرکت‌های انفجاری و رو به جلوی خوبی را شاهد باشیم.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: زمانی که این ترکیب در کنار هم نباشند طبیعی است که پیشرفتی در فوتبال پایه شکل نمی گیرد و باز هم تاکید می کنم کار و تلاش مضاعف عامل اصلی در تحقق اهداف این سه عامل خواهد بود.