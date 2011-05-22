"لیل" بعد از 57 سال قهرمان فوتبال فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیل شنبه شب در چارچوب هفته سی و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ فرانسه با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل پاریسن ژرمن متوقف شد با این حال به 57 سال ناکامی خود در این مسابقات پایان داد و به عنوان قهرمانی رسید.

بر پایه این گزارش، گل‌های لیل در این دیدار را لودویک اوبرانیاک (5) و موسی سو (59) به ثمر رساندند و برای پاریسن ژرمن، گیلرمو هورائو (45) و ماتیو بودمر (73) گل زدند. لیل با این تساوی به عنوان قهرمانی لیگ فرانسه رسید.

موناکو هم با برتری در زمین مون پولیه شانس خود را برای بقا در رقابت‌های لیگ فوتبال فرانسه افزایش داد.

- نتایج سایر دیدارهای هفته سی و هفتم مسابقات فوتبال لیگ فوتبال فرانسه به شرح زیر است:

* اوسر صفر - برست یک

* لانس صفر - آرلس یک

* لیون صفر - کان صفر

* مارسی 2 - والنسین 2

* نیس 2 - لوران صفر

* سوشو 2 - سنت اتین یک

* رن صفر - نانسی 2

* تولوز 2 - بوردو صفر



جدول رده بندی:

1- لیل (قهرمان)

2- مارسی 67 امتیاز

3- لیون 61 امتیاز

4- پاریسن ژرمن 59 امتیاز

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18- موناکو 44 امتیاز

19- لانس 35 امتیاز - سقوط به دسته پایین تر

20- آرلس 20 امتیاز - سقوط به دسته پایین تر