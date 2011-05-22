  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

"لیل" بعد از 57 سال قهرمان فوتبال فرانسه شد

"لیل" بعد از 57 سال قهرمان فوتبال فرانسه شد

تیم فوتبال لیل با کسب یک امتیاز از دیدار مقابل پاریسن ژرمن پس از 57 سال به عنوان قهرمانی رقابت‌های فوتبال لیگ فرانسه دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیل شنبه شب در چارچوب هفته سی و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ فرانسه با نتیجه تساوی 2 بر 2 مقابل پاریسن ژرمن متوقف شد با این حال به 57 سال ناکامی خود در این مسابقات پایان داد و به عنوان قهرمانی رسید.

بر پایه این گزارش، گل‌های لیل در این دیدار را لودویک اوبرانیاک (5) و موسی سو (59) به ثمر رساندند و برای پاریسن ژرمن، گیلرمو هورائو (45) و ماتیو بودمر (73) گل زدند. لیل با این تساوی به عنوان قهرمانی لیگ فرانسه رسید.

موناکو هم با برتری در زمین مون پولیه شانس خود را برای بقا در رقابت‌های لیگ فوتبال فرانسه افزایش داد.

- نتایج سایر دیدارهای هفته سی و هفتم مسابقات فوتبال لیگ فوتبال فرانسه به شرح زیر است:
* اوسر صفر - برست یک
* لانس صفر - آرلس یک
* لیون صفر - کان صفر
* مارسی 2 - والنسین 2
* نیس 2 - لوران صفر
* سوشو 2 - سنت اتین یک
* رن صفر - نانسی 2
* تولوز 2 - بوردو صفر

جدول رده بندی:
1- لیل (قهرمان)
2- مارسی 67 امتیاز
3- لیون 61 امتیاز
4- پاریسن ژرمن 59 امتیاز
--------------------------------------------------
18- موناکو 44 امتیاز
19- لانس 35 امتیاز - سقوط به دسته پایین تر
20- آرلس 20 امتیاز - سقوط به دسته پایین تر

کد مطلب 1317609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها