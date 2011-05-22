کام زنبور عسل کهگیلویه و بویراحمد از ریزگردها تلخ شد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، چند سالی است که گرد و غبار عربی به یکی از چالشهای مهم در کشور بدل شده و زندگی نیمی از مردم کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.

این ریزگردها علاوه بر تهدید سلامت انسانها، خسارت فراوانی را به بخشهای مختلف اقتصادی، کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی وارد آورده است.

پرورش زنبور عسل یکی از بخش هایی است که به شدت تحت تاثیر پیده گرد و غبار قرار گرفته و به گفته کارشناسان هم اکنون کلنی های زنبور عسل در برخی نقاط کشور در حال نابودی است و این مسئله موجب نگرانی تولیدکنندگان عسل در کشور شده است.

زنبورها راه کندو را گم می کنند

یک کارشناس ارشد کشاورزی گفت: زنبور عسل به شدت وابسته به عوامل محیطی است و براین اساس به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر اثرات مخرب گرد و غبار هوا قرار می گیرد.

اصغر فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: پدیده گرد و غبار که در برخی مواقع وارد استان می شود، اثرات مخربی بر روی کلنی های زنبور عسل می گذارد و باعث کاهش کیفیت عسل می شود.

وی بیان کرد: اثرات گرد و غبار به صورت کاهش طول عمر و تعداد زنبوران عسل، کاهش پرورش لارو و کاهش تولید عسل و موم قابل مشاهده است و در موارد حادتر باعث مرگ کلنی زنبور عسل می شود.

فلاحتی بیان داشت: براساس آمار سال 88 ، یک هزار 547 نفر پرورش دهنده زنبور در استان از 71 هزار و 222کلنی، 660 تن عسل تولید کردند اما در سال 89 با وجود این که تعداد پرورش دهندگان به دو هزار نفر و تعداد کلنی ها به 100 هزار کلنی افزایش یافت اما تولید عسل نصف سال 88 بود.

وی مهمترین علت این مسئله را گرد و غبار عنوان کرد و گفت: گرد و غبار علاوه بر ایجاد التهاب شدید سیستم درونی بدن زنبور، کاهش وضوح دید او را سبب می شود و به این صورت حافظه زنبور برای بازگشت به کندو از بین می رود و زنبور راه رسیدن به کندو را فراموش می کند و این موضوع منجر به ناقص ماندن روند تولید عسل می شود.

فلاحتی اظهار داشت: همچنین نشستن خاک بر روی گیاهان و گل‌ها باعث اختلال در تولید مثل و گرده‌ افشانی گیاهان و مختل شدن زندگی زنبور عسل می‌شود.

وی قرار ندادن کلنی های زنبور عسل در مسیر هوای غبار آلود و تغذیه کلنی ها با شربت رقیق و کیکهای جانشین یا مکمل گرده در هنگام ورود گرد و غبار را از راهکارهای کاهش اثرات گردو غبار بر زنبورهای عسل عنوان کرد.

فلاحتی همچنین گرانی شکر و کمبود آن برای تغذیه زمستانی کندوهای عسل، نبود کارخانه‌های فرآوری و بسته بندی عسل، قطع پرداخت داروهای یارانه ای و نبود آزمایشگاه تشخیص بیماریها و آفات زنبور عسل در استان را از دیگر مشکلات صنعت زنبور داری در کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد.

گرد و غبار صنعت تولید عسل را تهدید کرده است

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: پدیده گرد و غبار در استان طی چند سال اخیر زنبورستان های استان را با خطر جدی افت کمی و کیفی روبرو کرده است.

محمد نعمتی افزود: برخی از زنبورداران به دلیل اطلاعات ناکافی در ارتباط با زنبورداری، نمی دانند که گرد و غبار کلونی هایشان را با خطر جدی مواجه کرده است.

وی بیان کرد: این افراد به جهاد کشاورزی مراجعه می کنند و خواستار کمک برای حل مشکل کاهش تولید عسل و مرگ زنبورها هستند.

نعمتی اظهار داشت: در صورت مهار نشدن گرد و غبار معضلات و مشکلات بیشتری برای کندوداران این استان ایجاد خواهد شد.