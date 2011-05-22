مرکز ملی موش تراریخت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز ملی موش تراریخت با کاربرد در حوزههای شبیه سازی بیماریهای انسانی در موش، بررسی عملکرد و بیان ژن، مطالعات ژنتیکی، بررسی تاثیر داروها در مدل موشی و مطالعات سم شناسی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری راهاندازی شد.
از جمله توانمندیهای این مرکز تولید موش از طریق ریزتزریق به هسته، مشاوره در طراحی سازههای ژنتیکی و کشت سلولهای جنینی است.
تولید موشهای خاص برای درمان ناباروری در مردان، تولید موش ترنسژن مدل سرطان پستان و تولید موش ترنس ژن سبز از جمله محصولات این مرکز میباشد.
این مرکز همچنین قادر به ارایه خدمات تولید موشهای دستورزی شده است.
به گزارش مهر، این مرکز با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، معاون پژوهشی معاونت فناوری ریاست جمهوری، دبیر شورای عالی انقلاب عالی و دانشمندانی از دانشگاههای تورنتو، مکدیل، نیوکاسل و نیس دقایقی پیش افتتاح خواهد شد.
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