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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۱

وزیر دادگستری مصر فاش کرد:

جزئیات فعالیت اوباش علیه انقلاب مصر/ 840 دلار حقوق روزانه جهت خرابکاری

جزئیات فعالیت اوباش علیه انقلاب مصر/ 840 دلار حقوق روزانه جهت خرابکاری

وزیر دادگستری مصر با اشاره به وقایع تخریبی روزهای اخیر در مصر پس از انقلاب اظهار داشت: برخی از اوباش برای انجام خرابکاری در کشور روزانه 840 دلار حقوق می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه ماهواره ای الحیات مصر، "محمد عبدالعزیز الجندی" وزیر دادگستری مصر در نشست شورای ملی این کشور به جزئیاتی از فعالیت اوباش علیه مردم مصر اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه هر یک از اوباش برای انجام فعالیتهای خرابکارانه خود روزانه 5000 پوند مصر (840 دلار آمریکا) حقوق می گیرند، افزود: حوادث اخیر با طراحی افکار شیطانی صورت گرفته که هدف آن به چالش کشیدن دولت و شورای عالی نظامی مصر است.


صحنه ای از فعالیتهای خرابکارانه در مصر

وزیر دادگستری مصر تاکید کرد: هر زمان که ما با این جرایم برخورد می کنیم و جلوی آنها را می گیریم در نهایت با  نوع جدیدی از فعالیتهای خرابکارانه مواجه می شویم.

وی با اشاره به هزینه بالای فعالیتهای خرابکارانه برای دولت مصر افزود: هزینه فعالیتهای اخیر خرابکارانه در مصر بیش از 200 میلیون دلار تخمین زده می شود. بر همین اساس تصمیم گرفتیم قانون مجازات اوباش را تصویب کنیم که در آن اوباش به دادستانی نظامی منتقل شده و احکام فوری عیله آنان صادر می شود.

کد مطلب 1317618

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