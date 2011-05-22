سهم سرانه آب هر روز در استان یزد در حال کاهش است

به گزارش خبرنگار مهر در ابرکوه، عادل با برشمردن برخی از ویژگی ‌های مختلف شهرستان ابرکوه از جمله مسئله کم ‌آبی، خواستار پرکردن خلاهای موجود با برگزاری این ‌گونه همایش ‌ها شد.

وی افزود: در سطح ملی، منطقه ‌ای و جهانی یکی از چالش‌ های همیشگی بحران کم ‌آبی بوده است که در ایران با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی این مشکل بیشتر نمایان است.

عادل با بیان اینکه تمدن ایران بر خلاف بسیاری از کشورها در کنار رودخانه‌ های بزرگ تشکیل نشده است، افزود: تمدن ایران تنها با مدیریت بر منابع آبی توانسته است به رشد و بالندگی دست یابد.

عادل بیان داشت: ایران ابداع‌ کننده قنات با قدمتی پنج هزار ساله در جهان است و می ‌توان این قناتها را که به ویژه در شهرستان ابرکوه در دل سنگها حفر شده، نشانه ‌ای از سختکوشی ایرانیان در حفظ منابع آبی دانست.

امام جمعه ابرکوه نیز در این همایش خواستار برنامه ‌ریزی برای بازیابی آبهای صنعتی در ابرکوه و شهرکهای صنعتی استان یزد شد.

حجت‌ الاسلام سیدابراهیم حسینی برگزاری این همایش با بیان اینکه برگزاری اینگونه همایشها در واقع اقدامی معنوی است، افزود: آب بزرگترین واژه حیات و دارای اهمیتی ویژه در زندگی و دین اسلام است به همین دلیل برگزاری همایش‌ هایی با موضوع آب، اقدامی معنوی نیز به شمار می ‌روند.

حسینی خاطرنشان کرد: اهمیت این مایع حیاتی هنگامی مشخص می‌شود که کمبودها و کسری‌ ها بروز کند.

وی به سیاستگذاران بخش آب در استان یزد توصیه کرد: فرهنگ ‌سازی در تمام زمینه‌های استفاده از آب را در دستور کار خود قرار دهند.

حسینی یکی از این زمینه‌ها را فرهنگ صرفه ‌جویی و استفاده بهینه در مصرف آب اعلام کرد و یادآور شد: این امر نه تنها همت دولت بلکه همراهی مردمی را نیز می ‌طلبد.

حسینی پیگیری‌های نماینده شهرستان ابرکوه در مجلس و مسئولان استانی در مورد حل مشکلات آبی شهرستان ابرکوه را تلاشی ارزنده خواند و این امر را یک پشتوانه قوی در مسیر حل مشکل آب دانست.

همایش توسعه منابع آب به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه و با همکاری برخی از ادارات و سازمانها در ابرکوه برگزار شد.

250 مقاله از 19 استان کشور به این همایش ارسال شده است که 50 مقاله در این همایش مورد بررسی قرار گرفت.

در مجموع 150 مقاله پذیرفته شده در قالب سخنرانی، چاپ در مجموعه مقالات و پوستر ارائه شد و سه مقاله و سه پوستر به عنوان پرتر انتخاب شد که با اهدای لوح و تندیس از آنها تقدیر شد.