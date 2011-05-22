جزئیات اعطای مدارک علمی در حوزه/ آمار صدور مدارک برای حوزویان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مشایخی در تشریح اعطای مدارک علمی حوزوی افزود: حوزه دارای چهار سطح علمی است که طلاب بعد از اتمام پایه 6 و 9 می توانند مدارک سطح یک و دو خود را بدون ارائه پایان نامه دریافت کنند که این مدرک با ارائه ارزیابی و معدل 14 حوزه به طلاب اعطا می شود.
مدیرکل اداره مدارج علمی حوزه افزود: در سطح سه و چهار نیز توانسته ایم 12 کمیته تخصصی ایجاد کنیم تا پایان نامه های این سطح به کمیته های تخصصی ارجاع شود.
حجت الاسلام مشایخی گفت: با توجه به اینکه کمیته های تخصصی جدید وارد گردونه مدیریت علمی پایاننامهها شده، این امر باعث شکوفایی و پویایی بیشتر پایان نامه نویسی شده و پایان نامه ها جنبه تخصصی پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه امروز مدرک در جامعه کلید ورود به عرصههای پژوهشی آموزشی است، یادآور شد: باید حتیالمقدور زمینههایی را فراهم کنیم تا طلاب بتوانند با داشتن مدرک در این عرصهها ورود پیدا کنند و تحققنبخشیدن این کار باعث محروم شدن جامعه از طلاب توانمند و نقشآفرین میشود. لذا با حفظ کیفیت و سطح عالی کار از فرصتها و ظرفیتها استفاده میکنیم و پاسخگوی انتظارات جامعه و نیاز طلاب به مدرک در سطح 3 و 4 هستیم.
مدیرکل اداره مدارج علمی معاونت آموزش حوزههای علمیه با اشاره به فعالیت دبیران علمی کمیتهها اظهار داشت: دبیران علمی کمیتههای تخصصی به طلاب در امور پایاننامهنویسی مشاوره می دهند.
وی با اشاره به نحوه انتخاب موضوعات پایاننامهها، خاطرنشان کرد: موضوعات پایاننامهها براساس تخصص آموزشی باید انتخاب شود و سابقه آموزشی افراد کاملا در نظر گرفته میشود. هر طلبه باید طبق تخصص خود موضوع پایاننامه را تعیین کند.
حجت الاسلام مشایخی یادآور شد: در سال 88 در مجموع 3 هزار و 445 طلبه و روحانی مدارک حوزوی از سطح یک تا چهار حوزه را اخذ کردهاند و در سال 89 نیز تا پایان دیماه در سطح یک حوزه یک هزار و 114 مدرک، در سطح دو حوزه یک هزار و 707 مدرک، در سطح سه حوزه 198 مدرک و در سطح چهار حوزه 68 مدرک به طلاب اعطا شد که در مجموع در سال 89 ، 3 هزار و 87 مدرک داده شده است.
وی گفت: 60 درصد از پایاننامهها به رشتههای فقه، اصول، معارف و تبلیغ اختصاص دارد و مابقی به سایر رشتهها رجوع میکنند همچنین حدود 15 درصد از طلاب به رشتههای تفسیر و علوم قرآن برای نوشتن پایاننامه رجوع میکنند.
مدیر کل اداره مدارج علمی معاونت آموزش حوزههای علمیه از اعطای مدرک حقوقی - استخدامی خبر داد و گفت: مدرک حقوقی- استخدامی با اجازه شورایعالی حوزه به طلابی داده میشود که تاکنون موفق به کسب مدارک علمی نشدهاند و یا اینکه گرفتن این مدرک با توجه به انتقالات اجرایی آنان در ارگانهای مختلف در راستای خدمت به نظام اسلامی برای آنها سخت شده است.
وی افزود: اعطای این مدرک با شرکت در آزمون و احراز شرایط ویژه در سطح یک و دو است و هر سه ماه یکبار این آزمون برگزار می شود و تاکنون بیش از یک هزار مدرک استخدامی صادر شده است.
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