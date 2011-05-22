جزئیات اعطای مدارک علمی در حوزه/ آمار صدور مدارک برای حوزویان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مشایخی در تشریح اعطای مدارک علمی حوزوی افزود: حوزه دارای چهار سطح علمی است که طلاب بعد از اتمام پایه 6 و 9 می توانند مدارک سطح یک و دو خود را بدون ارائه پایان نامه دریافت کنند که این مدرک با ارائه ارزیابی و معدل 14 حوزه به طلاب اعطا می شود.

مدیرکل اداره مدارج علمی حوزه افزود: در سطح سه و چهار نیز توانسته ایم 12 کمیته تخصصی ایجاد کنیم تا پایان نامه های این سطح به کمیته های تخصصی ارجاع شود.

حجت الاسلام مشایخی گفت: با توجه به اینکه کمیته های تخصصی جدید وارد گردونه مدیریت علمی پایان­نامه­ها شده، این امر باعث شکوفایی و پویایی بیشتر پایان نامه نویسی شده و پایان نامه ها جنبه تخصصی پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه امروز مدرک در جامعه کلید ورود به عرصه­های پژوهشی آموزشی است، یادآور شد: باید حتی­المقدور زمینه­هایی را فراهم کنیم تا طلاب بتوانند با داشتن مدرک در این عرصه­ها ورود پیدا کنند و تحقق­نبخشیدن این کار باعث محروم شدن جامعه از طلاب توانمند و نقش­آفرین می­شود. لذا با حفظ کیفیت و سطح عالی کار از فرصت­ها و ظرفیت­ها استفاده می­کنیم و پاسخگوی انتظارات جامعه و نیاز طلاب به مدرک در سطح 3 و 4 هستیم.

مدیرکل اداره مدارج علمی معاونت آموزش حوزه­های علمیه با اشاره به فعالیت دبیران علمی کمیته­ها اظهار داشت: دبیران علمی کمیته­های تخصصی به طلاب در امور پایان­نامه‌نویسی مشاوره می دهند.

وی با اشاره به نحوه انتخاب موضوعات پایان­نامه­ها، خاطرنشان کرد: موضوعات پایان­نامه­ها براساس تخصص آموزشی باید انتخاب شود و سابقه آموزشی افراد کاملا در نظر گرفته می­شود. هر طلبه باید طبق تخصص خود موضوع پایان­نامه را تعیین کند.

حجت الاسلام مشایخی یادآور شد: در سال 88 در مجموع 3 هزار و 445 طلبه و روحانی مدارک حوزوی از سطح یک تا چهار حوزه را اخذ کرده‌اند و در سال 89 نیز تا پایان دیماه در سطح یک حوزه یک هزار و 114 مدرک، در سطح دو حوزه یک هزار و 707 مدرک، در سطح سه حوزه 198 مدرک و در سطح چهار حوزه 68 مدرک به طلاب اعطا شد که در مجموع در سال 89 ، 3 هزار و 87 مدرک داده شده است.

وی گفت: 60 درصد از پایان­نامه­ها به رشته­های فقه، اصول، معارف و تبلیغ اختصاص دارد و مابقی به سایر رشته­ها رجوع می­کنند همچنین حدود 15 درصد از طلاب به رشته­های تفسیر و علوم قرآن برای نوشتن پایان­نامه رجوع می­کنند.

مدیر کل اداره مدارج علمی معاونت آموزش حوزه­های علمیه از اعطای مدرک حقوقی - استخدامی خبر داد و گفت: مدرک حقوقی- استخدامی با اجازه شورایعالی حوزه به طلابی داده می­شود که تاکنون موفق به کسب مدارک علمی نشده­اند و یا اینکه گرفتن این مدرک با توجه به انتقالات اجرایی آنان در ارگانهای مختلف در راستای خدمت به نظام اسلامی برای آنها سخت شده است.

وی افزود: اعطای این مدرک با شرکت در آزمون و احراز شرایط ویژه در سطح یک و دو است و هر سه ماه یکبار این آزمون برگزار می شود و تاکنون بیش از یک هزار مدرک استخدامی صادر شده است.