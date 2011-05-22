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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۳۰

ناشران و کتاب های برگزیده سال تبریز انتخاب شدند

ناشران و کتاب های برگزیده سال تبریز انتخاب شدند

تبریز - خبرگزاری مهر: پس از بررسی و نظارتی چند ماهه، ناشران و کتاب های برگزیده سال تبریز با داوری اساتید و نویسندگان برجسته این شهر انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز شامگاه شنبه در آیین اختتامیه نخستین جشنواره کتاب سال تبریز، این شهر را همواره میزبان انسان های بزرگ دانسته و اظهار داشت: تاریخ این شهر بدون وجود مدارس و کتاب های خاص این چنین پرافتخار خوانده نمی شد.

حسین نجفی وجود چنین برنامه هایی را تلنگری به مسئولان استانی دانسته و گفت: امید آن می رود تا با بهره مندی از حسن نیت سایر مسئولان به استقبال این اتفاق خجسته برویم و این نهال را به درختی تنومند تبدیل کنیم.

نجفی با اشاره به موضوعات این جشنواره از ارسال 250 عنوان کتاب خبر داده و افزود: این آثار در هفت قالب تحت عنوان پژوهش و تحقیق، ادبیات، هنر، کودک و نوجوان، مدیریت شهری، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تاریخ فرهنگ جای داده شده اند.

وی بومی بودن آثار را از اولویت های مهم این جشنواره دانسته و گفت: مولف غیر بومی نیز در صورتی قابل قبول خوانده می شد که اثر موبوط به خطه آذربایجان باشد.

آثار برگزیده این جشنواره بدین شرح عبارتند از:

در حوزه پژوهش و تحقیق: زبان شناسی از دیدگاه انسان شناسی(نرمینه معینیان)، باستان شناسی آذربایجان(محمد فیض خواه)

در حوزه ادبیات: کتاب منطق الطیر (رضا انزابی نژاد- سعیدالله قره بگلو)، صد سال تنهایی در باب آرای شفیعی کدکنی (کریم فیضی)

هنر: جامع الالحان (بابک خضرایی)

کودک و نوجوان: نفرین های یک کلاغ از پیش مرده (علی ناصری)

مدیریت شهری: جغرافیا و شهرشناسی (یدالله فرید)، مبانی سازمان مدیریت (صابر قربانی)

انقلاب اسلامی و دفاع مقدس: اعدامم کنید (مهدی نعلبندی)، من از موصل آمده ام (رضا قلیزاده)

تاریخ فرهنگ: قیام آذربایجان و ستارخان (اسماعیل امیرخیزی)، شهر من تبریز (بهروز خاماچی)

تصویرسازی و گرافیک: دستهای کوچک دعا (حوزه هنری تبریز)

گفتنی است همچنین در نخستین جشنواره کتاب سال تبریز از دو انتشارات ستوده و آیدین جهت چاپ و ارائه آثار فاخر تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 1317622

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