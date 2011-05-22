بهره برداری از 6 پروژه عمرانی در شهر اراک آغاز می شود

سید مرتضی میری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد و 480 میلیون ریال اجرا و آماده بهره برداری شده اند.

وی افزود: پروژه بوستان سوم خرداد در شهرک معلم، پروژه پیست موتور سواری پارک شهید باهنر، پروژه آب نمای میدان صنعت، پروژه بوستان باران، پروژه پیست اسکیت شهرک معلم و پروژه بوستان ولایت 6 پروژه عمرانی هستند که بهره برداری از آنها در سالروز سوم خرداد در شهر اراک آغاز خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر این عملیات اجرایی طرح جامع ممیزی شهر اراک پس از گذشت 20 سال به مناسبت گرامیداشت ایام الله سوم خرداد در این شهر آغاز خواهد شد.

شهردار اراک گفت: طرح جامع ممیزی شهر اراک با اعتباری معادل 10 میلیارد ریال اجرا خواهد شد.