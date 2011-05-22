790 هکتار زمین به نام دولت سند خورد/ جنگلکاری قوت می گیرد

محمدرضا همتی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه جداکردن زمین عرصه های منابع ملی از اراضی و مستثنیات مردم را ممیزی می گویند، افزود: ممیزی کردن این عرصه ها از سال 1341 آغاز شد.

همتی اظهار داشت: ممیزی اراضی در شش مرحله شامل شناسایی در سطح پلاک ها، تشخیص، آگهی در شرایط عمومی، رسیدگی به اعتراضات واصله از طریق هیئت های حل اختلاف، تقاضای سند از اداره ثبت اسناد و املاک کشور و ارائه نقشه های مجاورت و صدور سند به نام دولت انجام شده است.

116 هکتار از اراضی همدان مشکل حقوقی دارند

وی گفت: در صورت برطرف شدن مسائل حقوقی برای 116 هزار هکتار عرصه باقیمانده نیز سند صادر می شود.

همتی افزود: از 905 هزار هکتار منابع ملی استان همدان، یک هزار و 441 هکتار جنگل طبیعی، چهار هزار و 200 هکتار جنگل دست کاشت دولتی، 22 هزار هکتار جنگل دست کاشت مشارکتی و دو هزار و 200 هزار هکتار گونه های سریع الرشد است.

طرح زراعت چوب در همدان اجرا شده است

وی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه با کاشتن نهال از گونه های جنگلی، طرح زراعت چوب در دو هزار و 200 هکتار از اراضی استان همدان اجرا شده است.

محمدرضا همتی با بیان اینکه در اجرای طرح زراعت چوب گونه های متناسب با اقلیم استان همدان به کار گرفته شده، گفت: این گونه ها با مشارکت اقشار مردم و مراکز آموزشی در قالب طرح ملی زراعت چوب کاشته شد.

وی با اشاره به اینکه طرح زراعت چوب از ابتدای برنامه چهارم توسعه در جهت تامین نیاز صنایع وابسته به چوب و سایر نیازهای وابسته در حال انجام است، اظهار داشت: در زمینه طرح ملی زراعت چوب، گونه سریع الرشد نیگرا پیش بینی شده که در حال ترویج است.

مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان یادآور شد: این گونه با مراقبت صحیح در مدت پنج سال به بهره برداری می رسد.

2200 هکتار جنگل در همدان کاشته می شود

همتی با بیان اینکه دو هزار و 200 هکتار جنگل برای استفاده صنایع چوب در استان همدان وجود دارد، گفت: دو هزار و 200 هکتار دیگر نیز بزودی ایجاد می شود.

مدیر‌کل منابع طبیعی استان همدان گفت: ایجاد عزم ملی بر احیا منابع طبیعی تجدید‌شونده، از ‌جمله سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی در زمینه منابع ‌طبیعی است.

همتی اظهار داشت: شناسایی و حفاظت منابع آب، خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک‌ها و بهر‌ه‌برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن از سیاست‌های حفاظت از منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان از معترضان به قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع خواست تا 24 مرداد به اداره های منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها مراجعه کنند.