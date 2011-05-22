360 مصوبه ستاد تسهیل به استان مرکزی ابلاغ شد

علیرضا زاوشی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: این مصوبات در سفر اخیر این ستاد با حضور معاون وزیر صنایع و معادن و400 نفر از صنعتگران استان در اراک تصویب شده است.

وی عنوان کرد: تاکنون80 درصد مصوبات دو سفر قبلی ستاد تسهیل که در راستای رفع تنگناهای مالی، اداری، مالیاتی، بیمه و تسیهلات بانکی صنایع بوده در استان مرکزی محقق شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی این مصوبات را شامل استان مرکزی گفت: استان مرکزی با دو هزار و620 واحد صنعتی فعال ، سومین قطب صنعت کشور است که تنها در سال گذشته 717 میلیون دلار کالای صنعتی به خارج از کشور صادر کرده است.

