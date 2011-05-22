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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

360 مصوبه ستاد تسهیل به استان مرکزی ابلاغ شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی از ابلاغ 360 مصوبه سفر سوم ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی وزرات صنایع به استان خبر داد.

علیرضا زاوشی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: این مصوبات در سفر اخیر این ستاد با حضور معاون وزیر صنایع و معادن و400 نفر از صنعتگران استان در اراک تصویب شده است.

وی عنوان کرد: تاکنون80 درصد مصوبات دو سفر قبلی ستاد تسهیل که در راستای رفع تنگناهای مالی، اداری، مالیاتی، بیمه و تسیهلات بانکی صنایع  بوده در استان مرکزی محقق شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان مرکزی این مصوبات را شامل استان مرکزی  گفت: استان مرکزی با دو هزار و620 واحد صنعتی فعال ، سومین قطب صنعت کشور  است که تنها در سال گذشته 717 میلیون دلار کالای صنعتی به خارج از کشور صادر کرده است.
 

کد مطلب 1317628

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