به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که صبح امروز یکشنبه برای حضور در همایش مدیریت و برنامه‌ریزی در فوتبال پایه به آکادمی فوتبال در کمپ تیم‌های ملی آمده بود، در مسیر رسیدن به محل برگزاری همایش به زمین خورد و از ناحیه زانوی چپ دچار مصدومیت شد. وی پس از سخنرانی در همایش به یکی از اتاق‌های آکادمی رفت و پایش را پانسمان کرد که این مسئله به سوژه‌ای برای خبرنگاران تبدیل شده بود.

کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی که یکی از سخنرانان صبح امروز همایش بود در زمان صحبت‌هایش برای حاضرین ضمن پخش فیلمی از تمرینات تیم‌های پایه در اروپا به مدت 45 دقیقه در خصوص تیم‌های پایه صحبت کرد که امید نمازی مربی تیم ملی مترجم وی بود. کی‌روش در بخشی از صحبت‌های خود به موضوعی اشاره کرد که در آن نیاز بود این مسئله از سوی کفاشیان تایید شود اما وی ناگهان با جای خالی رئیس فدراسیون فوتبال مواجه شد!

مجید جلالی سرمربی تیم فولاد تنها سرمربی تیم‌های لیگ برتری بود که با تاخیر در همایش مدیریت و برنامه‌ریزی در فوتبال پایه حاضر شد. آیت اللهی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز با تاخیر در این همایش شرکت کرد. فتح‌الله نژادزمانی مدیرعامل باشگاه مس کرمان هم تنها مدیرعاملی بود که در این نشست حضور داشت.

در پایان بخش صبحگاهی همایش، بسیاری از حاضران سعی کردند با کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی عکس یادگاری بگیرند که این مسئله بی نظمی را در بیرون محوطه آکادمی ایجاد کرده بود.

پس از صحبت‌های کارلوس کی‌روش، "نناد نیکولیچ" مربی تیم‌های پایه باشگاه فولاد خوزستان و سرمربی پیشین تیم فوتبال جوانان ایران برای دقایقی با سرمربی پرتغالی تیم ملی صحبت کرد.

امید نمازی، مربی تیم ملی هم در پاسخ به سئوال مهر در مورد وضعیت همکاری‌اش با تیم ملی گفت: من پیش از هم در خدمت تیم ملی بودم ولی پس از پایان رسمی لیگ بصورت تمام وقت در تیم ملی فعالیت می کنم.