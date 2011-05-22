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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

اجرای طرح امنیتی در اراک آغاز شد

اراک - خبرگزاری مهر: معاونت راهنمایی و رانندگی استان مرکزی از آغاز اجرای طرح امنیت اجتماعی در شهر اراک خبر داد.

سرهنگ مسعود آبایی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: طرح امنیت اجتماعی با هدف افزایش ضریب امنیتی و ارتقا فرهنگ ترافیک در جامعه با همکاری نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی در سطح شهر اراک اجرا خواهد شد.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح مامورین با رانندگان پر خطر و موتور سواران به  شدت برخورد خواهند کرد.

سرهنگ آبائی ادامه داد: حمل حیوانات در ماشین، آلودگی صوتی، تغیررنگ شیشه ماشین و سرعت غیر مجاز و حرکت مارپیچ از جمله تخلفاتی است که ماموران نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی در قالب طرح امنیت اجتماعی با آنها برخورد خواهند کرد.
 

کد مطلب 1317632

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