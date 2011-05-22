مردم عامل موفقیت نقشه جامع سلامت دزفول هستند

عبدالرحیم صائمی در گفتگو با خبرنگار مهر در دزفول اظهار داشت: تدوین نقشه جامع سلامت برای شهرستانهای مختلف کشور در دستور کار تمام دانشگاه های کشور قرار دارد که در راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور توسط شورای تخصصی چشم انداز کل کشور طراحی شده است.

وی افزود: در این سند آمده که کشور تا سال ۱۴۰۴ باید به بالاترین سطح سلامت و بهداشت برسد و در سطح کشور عادلانه ترین و در دسترس ترین امکانات درمانی و بهداشتی وجود داشته باشد و نقشه جامع در پاسخ به نیاز سلامت و حرکت علمی کشور به عنوان سنگ بنای توسعه است که منتهی به ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی و معنوی آحاد ملت خواهد شد که اهداف اصلی و اولیه این طرح عدالت سلامت در کل کشور و دستیابی به جایگاه اول سلامت در منطقه است.



صائمی تصریح کرد: در شهرستان دزفول نیز برای این سند دانشکده پزشکی دزفول برای همراهی با سند چشم انداز کشور، نقشه سلامت را به عنوان مقدمه پیشنهاد داده که اهداف آن تدوین برنامه تامین و ارتقای عادلانه سلامت جامعه آماری دزفول و حومه است که در قدم اول توسعه رشته های پزشکی است که به تبع آن تقویت اساتید، دانشجویان و پژوهشگران است که توزیع بهداشت و سلامتی را در تمامی جوانب شهری و روستایی به همراه خواهد داشت.



رئیس دانشکده علوم پزشکی دزفول، تحقق این سند و نقشه راهبردی را منوط به همکاری، همیاری و همفکری مردم دانست و افزود: اگر مردم نکات و توصیه های بهداشتی و درمانی را رعایت کنند و گسترش دهند، می توان امیدوار بود که به سرعت به سوی اهداف اصلی این طرح که همانا بالابردن روحیه، نشاط و سلامتی جامعه و ارتقای امید به زندگی در کل کشور خواهد بود.