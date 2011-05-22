به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، این نویسنده متولد اسکاتلند که در سیرالئون و لندن بزرگ شده است با رمان خود توانست مبلغ 10 هزار پوند بیست و پنجمین دوره این جایزه را از آن خود کند.

داوران "خاطرات عشق" را اثری با ظرافت از نمایش گسترده دوستی و خیانت دانسته و آن را تصویر فوق‌العاده قدرتمندی از انعطاف‌پذیری انسان توصیف کرده‌اند.

همچنین در مراسم اعطای جوایز که در سیدنی استرالیا انجام شد، مجموعه داستان "ذوب یک مرد" از کریگ کلیف نویسنده نیوزیلندی به‌عنوان بهترین کتاب اول شناخته شد.

نیکلاس هاسلاک رئیس هیئت داوران درباره برندگان این دوره عنوان کرد: کتاب‌های برنده شده امسال، نشان از قدرت غیرقابل انکار کلمات در زمانه تغییرات سریع جهان و عدم قطعیت دارد.

نخستین دوره جایزه ادبی کشورهای مشترک‌المنافع در سال 1987 آغاز به کار کرد. نویسندگان 54 کشور جهان از آسیا، اروپای، اقیانوس آرام و آمریکا در این بنیاد عضویت دارند.

از برندگان قبلی این جایزه می‌توان به لوئیس د برنیرز، ایان مک‌ایوان و زادی اسمیت اشاره کرد.