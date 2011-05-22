تجلیل از زندانی نمونه زن در هفته زن

به گزارش خبرگزاری مهر، اشرف السادات سید نژاد کوهستانی، مشاور امور بانوان سازمان زندان ها با اشاره به برنامه هایی که در این هفته توسط سازمان زندانها اجرا می شود اظهار داشت: مسابقات کتابخوانی با هدف معرفی کتاب حجاب و عفیف و صحیفه نور امام خمینی(ره)، مسابقات قرآنی و مسابقات ورزشی از برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن است که توسط سازمان زندانها در سطح کشور برگزار می شود.

کوهستانی در ادامه به دیدارهایی که در این هفته انجام می شود اشاره کرد و افزود: دیدار مسئولان از زنان زندانی و زنان کارمند برنامه هایی است که توسط ریاست، مدیران و معاونین سازمان زندانها در استان تهران انجام می شود.



