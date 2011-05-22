  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

تجلیل از زندانی نمونه زن در هفته زن

مشاور بانوان سازمان زندانها از برگزاری مسابقه مقاله نویسی با محوریت زن بصیر و تجلیل از زندانی نمونه زن در هفته زن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشرف السادات سید نژاد کوهستانی، مشاور امور بانوان سازمان زندان ها با اشاره به برنامه هایی که در این هفته توسط سازمان زندانها اجرا می شود اظهار داشت: مسابقات کتابخوانی با هدف معرفی کتاب حجاب و عفیف و صحیفه نور امام خمینی(ره)، مسابقات قرآنی و مسابقات ورزشی از برنامه های هفته بزرگداشت مقام زن است که توسط سازمان زندانها در سطح کشور برگزار می شود.

کوهستانی در ادامه به دیدارهایی که در این هفته انجام می شود اشاره کرد و افزود: دیدار مسئولان از زنان زندانی و زنان کارمند برنامه هایی است که توسط ریاست، مدیران و معاونین سازمان زندانها در استان تهران انجام می شود.


 

کد مطلب 1317638

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها