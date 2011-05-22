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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

17 قطعه اشیاء عتیقه در ساوه کشف شد

17 قطعه اشیاء عتیقه در ساوه کشف شد

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی ساوه از کشف 17 قطعه اشیاء عتیقه در شهرستان ساوه خبر داد.

سرهنگ مصطفی ویسمه ای با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی دو نفر خریدار اشیاء عتیقه در شهرستان ساوه شناسایی و دستگیر شدند که با دستگیری آنها 31 قطعه اشیاء قدیمی کشف و ضبط شد.

وی افزود: از مجموع  31 قطعه اشیاء قدیمی کشف شده 17 قطعه را اشیاء عتیقه و ارزشمند تشکیل می دهند.

ویسمه ای خاطرنشان کرد: کارشناسان سازمان میراث فرهنگی مجموع 31 اشیا قدیمی و عتیقه کشف شده را مربوط به دوران صفویه و قاجار اعلام کرده که شامل تنگها و قدحهای نقره ای، انواع دوربین، تپانچه، سفالینه، مجسمه، پیه سوز، جاقلمی و کاشیهای لعاب دار است.

وی گفت : این دو نفر به عنوان خریدار عتیقه در شهرهای مختلف استان فعالیت می کردند.
 

کد مطلب 1317639

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