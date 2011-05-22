  1. استانها
  2. گلستان
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

تعهدات اشتغال در مینودشت 100 درصد محقق شد

تعهدات اشتغال در مینودشت 100 درصد محقق شد

مینودشت - خبرگزاری مهر: فرماندار مینودشت از انجام 100 درصدی تعهدات اشتغال شهرستان در سال قبل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عجم صبح یکشنبه در ستاد اشتغال شهرستان از تلاشهای دستگاههای عضو ستاد در انجام تعهدات قدردانی کرد.

وی اظهار داشت: تلاشها برای رفع بیکاری در شهرستان همچنان دادمه دارد.
 
فرماندار شهرستان مینودشت بیان داشت: امسال نیز همانند سال 89 با تلاش هر چه بیشتر به تعهدات و سهمیه اعلام شده جامعه عمل پوشانده خواهد شد.
 
عجم  از دستگاههای اجرایی خواست، مراجعان و متقاضیان اشتغال را بهتر راهنمایی کرده تا ضمن ارائه طرحهای نو و غیر اشباع در رفع بیکاری کمک شود.
 
وی گفت : امسال دولت 30 هزار میلیارد تومان برای طرحهای اشتغال زایی در نظر گرفته که این رقم، اعتبار قابل توجه ای نسبت به سال گذشته بوده و گام مهمی در این زمینه خواهد بود .
 
شهرستان مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.

 
 
کد مطلب 1317640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها