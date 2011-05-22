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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

کاهش 50 درصدی مصرف برق در کشاورزی استان مرکزی محقق می شود

کاهش 50 درصدی مصرف برق در کشاورزی استان مرکزی محقق می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: در صورت رعایت الگوی مصرف از سوی کشاورزان شاهد کاهش 50 درصدی برق مصرفی بخش کشاورزی در استان مرکزی خواهیم بود.

داود عابدی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بهای برق مصرفی بخش کشاورزی هر کیلو وات 115 ریال تعیین شد که این مبلغ در سال 90 به 80 ریال کاهش یافته است.

وی افزود: در صورت مدیریت مصرف برق در ساعات پیک مصرف توسط کشاورزان و استفاده از موتور برق چاههای کشاورزی در ساعات کم باری بهای برق مصرفی انها به 40 ریال کاهش می یابد.

عابدی عنوان کرد: میزان مصرف انرژی درساعات پیک مصرف در استان مرکزی 750 مگا وات است که 25 درصد این در بخش کشاورزی مصرف می شود.

کد مطلب 1317641

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