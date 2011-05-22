کوچکترین انگشتر جهان در زنجان رونمایی شد

مرتضی صمیمی‌فرد در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر و آغاز هفته میراث‌فرهنگی افزود: کوچک‌ترین انگشتر جهان به شماره ثبت اموال استانی 654 و شماره ثبت جهانی 9 هزار و 645 از جنس مفرغ با 7 میلی‌متر قطر و 860 سوت وزن در معرض دید عموم قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این انگشتر حدود یک سال پیش از مجموعه‌داری خریداری شده است، افزود: قدمت این انگشتر به حدود 2200 سال پیش و دوره پارس بر می‌گردد که هم‌مان با حکومت‌های اشکانی است.

مسئول موزه گنجینه تاریخی تاریخ طبیعی استان زنجان با اشاره به نوشته موجود بر روی انگشتر افزود: نوشته روی این انگشتر در حال مطالعه و بررسی توسط کارشناسان میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسان است، اما به نظر می‌رسد این اثر متعلق به طبقه اشراف باشد.

صمیمی فرد با تأکید بر اینکه وجود چنین انگشتری با این اندازه در دنیا بی‌نظیر است، ادامه داد: این انگشتر بعد از یک هفته که در معرض دید مردم قرار گرفت، به‌دلیل رعایت مسائل امنیتی، به خزانه استان بازگردانده می‌شود.

وی با یادآوری اینکه این اثر ارزشمند تاریخی به‌نام استان ثبت شده است، افزود: چنین اشیائی را به‌لحاظ امنیتی نمی‌توان بیش از یک هفته در این موزه نگهداری کرد، هرچند این انگشتر در تعطیلات رسمی نیز در معرض دید عموم خواهد بود اما باید تأکید کرد که نمی‌توان به‌طور ثابت این میراث گران‌بهاء را در این موزه نگه داشت.

صمیمی فرد افزود: این گنج هنوز قیمتگذاری نشده است و با توجه به اندازه آن می‌توان ادعا کرد که کوچک‌ترین انگشتر دنیا در زنجان نگهداری می‌شود.

مسئول موزه گنجینه تاریخی تاریخ طبیعی استان زنجان با اشاره به وجود انگشترهای قدیمی دوران ایلخانی در استان زنجان افزود: هنوز مکان دقیق یافته شدن این انگشتر کوچک مشخص نشده است.

صمیمی‌فرد همچنین به وجود 20 هزار قطعه اشیاء تاریخی در استان، اشاره کرد و ادامه داد: هم‌اکنون 15 هزار قطعه از این آثار در موزه گنجینه تاریخی نگهداری می‌شود و مابقی در خزانه استان قرار دارند.