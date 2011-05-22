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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

دقایقی پیش/

انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران آغاز شد

انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران آغاز شد

انتخابات اتحادیه چاپخانه‌داران برای تعیین اعضای هیئت مدیره ساعت 10 صبح امروز با حضور اعضای اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران در محل این اتحادیه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این انتخابات از دقایقی پیش با اخذ رای اهالی صنف چاپ در محل پارکینگ این اتحادیه آغاز شده است.

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران به ترتیب حروف الفبا از این قرار است:

احمدرضا اعتمادی مظاهر، محمدعلی اقبال، محمد بی‌طرفان، بهمن پورمند، مصطفی سینای طهرانی، میریونس جعفری اصل، علی اصغر شادمانی، شاهرخ شیرمست، مهری صاحب الزمانی، بابک عابدین، رضا عقیلی، محمد کلاری، سیدحجت مجابی، علی نجفی، علی نیکوسخن و میرمجتبی هاشمی کرمانی.

اهالی صنف چاپ می‌توانند حداکثر اسامی 5 نفر را در برگه انتخابات قید کنند.

مسئولان انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه صنفی تهران، حراست و نیز اکیپی از نیروی انتظامی وظیفه برگزاری انتخابات و نظارت بر صحت آن را برعهده دارند.

این رای گیری که از 10 صبح امروز آغاز شده است تا ساعت 15 امروز ادامه خواهد یافت و پس از آن شمارش آرا آغاز خواهد شد.

در این انتخابات رئیس، نایب رئیس، منشی، بازرس و خزانه دار اتحادیه انتخاب خواهند شد.

کد مطلب 1317645

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