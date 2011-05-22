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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

"روش تدریس شهید مطهری" تشریح شد

"روش تدریس شهید مطهری" تشریح شد

معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی ششمین ماهنامه علمی فرهنگی "اندیشه معلم" را با مطالب ویژه‌ای پیرامون حضرت فاطمه زهرا (س) و روش تدریس شهید مطهری منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ماهنامه‌ که در بین معلمان مدارس توزیع می‌شود، مطالبی با عنوانهایی چون بایسته‌های امتحان، مادر ماه، تکه‌ای از آسمان، گوهرهای قرآنی، دانش در سایه ادب آمده است .

تبلیغ معارف اسلامی در عصر ما، بانوی آفتاب، طرح تحول در درس آموزش دفاعی، گفتارهای زهرایی، مائده آسمانی، جوانی المثنی ندارد، دلداده و دردانه نیز دیگر از مطالب این ماهنامه هستند.

ماهنامه علمی ـ فرهنگی "اندیشه معلم" به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تغذیه فکری معلمان  در 50 هزار نسخه منتشر و در تمام کشور توزیع می‌شود.

کد مطلب 1317647

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