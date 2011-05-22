به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی در مورد طرح اصلاح مواد 8 و 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند.

نمایندگان مجلس با 110 رای موافق، 89 رای مخالف و 16 رای ممتنع به کلیات این طرح دادند و با توجه به اینکه برای تصویب این طرح بیش از نیمی از آرای 221 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس نیاز بود، کلیات طرح تصویب نشد.

کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس با بررسی این طرح در صدد یک مرحله ای کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی بود.

سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور نیز از مخالفان این طرح در صحن علنی مجلس بود.

بر اساس این گزارش طبق ماده 8 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انتخاب نماینده در مرحله اول منوط به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرا و در مرحله دوم و همچنین انتخابات میان دوره ای با اکثریت نسبی به هر میزان است.

طبق ماده 9 این قانون چنانچه در مرحله اول برای یک یا چند نفر از داوطلبان اکثریت حداقل یک چهارم حاصل نگردید، انتخابات دو مرحله ای خواهد شد. به این معنی که از بین نامزدهایی که اکثریت حداقل یک چهارم آراء را در مرحله اول به دست نیاورده اند فقط به تعداد دو برابر نمایندگان مورد نیاز از بین کسانی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می کنند و در صورتیکه تعداد نامزدهای باقیمانده و کمتر از دو برابر باشد، تمام آنان در مرحله دوم انتخابات شرکت خواهند کرد.