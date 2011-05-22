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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

جشنواره فرهنگی هنری زنان فاطمی در اراک برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل تربیت بدنی استان مرکزی از برگزاری جشنواره فرهنگی - هنری زنان فاطمی در اراک خبر داد.

خسرو قمری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در  اراک گفت: جشنواره فرهنگی ورزشی زنان فاطمی به مناسبت گرامیداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر و میلاد با سعادت حضرت زهرا(س)، سوم خردادماه جاری  از ساعت 17 تا 20 در محل سالن دوهزار نفری مجموعه ورزشی شهدای 5 مرداد برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: جشنواره فرهنگی - هنری زنان فاطمی با همکاری دفتر امور بانوان استانداری، شهرداری و شورای شهر اراک، فرمانداری، نیروی انتظامی و صدا و سیما برگزار می شود.

قمری افزود: اجرای حرکات ورزشی توسط هیاتهای ورزشی و نمایش رشته های ورزشی از جمله برنامه های این جشنواره است.
 

کد مطلب 1317650

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