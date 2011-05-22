به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفار هرندی در همایش سراسری هیئت رزمندگان اسلام در مشهد مقدس سخنانی را با موضوع بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی با توجه انتخابات سال 90 ایراد کرد.

وی آفت غفلت و بی خبری از وضع زمانه را بزرگترین آفت تشکلها دانست و گفت: از تاریخچه حوادث اخیر نباید غفلت کرد.

صفار هرندی افزود: مشابه اتفاقاتی که در این دوره ریاست جمهوری افتاد در تمام دولتهای پیشین نیز افتاده بود و نباید فراموش کنیم که در اوایل سال 74 هنوز 3 روز از سیاستهای اقتصادی دولت نگذشته بود که قیمتها به شدت افزایش یافت در حالیکه برنامه های تعدیل اقتصادی و هدفمندسازی در این دولت بصورت خردمندانه ای انجام شد.

صفار منشاء فاصله طبقاتی و ریشه تهاجم فرهنگی را در دوران دولت ششم و هفتم دانست و این برداشت یکسو در آن دوره که مردم از انقلاب خسته شده اند را بعنوان تلقین سردمداران اصلاح طلب در جامعه عنوان کرد که سعی می کردند این برداشت و تفکر را در جامعه رواج دهند.

وی ادامه داد: در همان دوره مفاهیم و ارزشهای عدالت، مبارزه با فساد، زاویه گرفتن با افراد بیگانه از انقلاب، بازگشت به دوران ابتدایی انقلاب شعارهایی بود که حضرت آقا هوشمندانه بعنوان معیار و ملاک دولتها فرمودند و هنر جریان اصولگرا و رئیس جمهور فعلی این بود که بر مقدرات سیاسی جامعه به درستی سوار شد و آن شعار ها را توانست به درستی در ذهن مردم جا بیندازد.

مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: چند سال عده ای به مقام معظم رهبری مدام می گفتند که چرا اینقدر از دولت فعلی حمایت می کنید و آقا فرمودند چون این دولت خجالت نمی کشد که بگوید مدافع اسلام و نظرات امام و رهبری هستم حال متأسفانه کار به جایی رسیده است که عده ای در دولت به جای نهج البلاغه، منشور کوروش بلند می کنند.

وی رئیس جمهور را نماینده تفکر ولایی دانست و گفت: به همین دلیل است که الان هم با وجود بسیاری از اتفاقات ناراحت کننده در دولت می گوییم اینها عارضه است و از جایی رسوخ کرده و جوهره نیست.